Câu chuyện về những ngôi đình Jeongja ở Hàn Quốc

[Khu vườn viên lâm Sosoewon]

Giờ thì cái nóng của mùa hạ đã bao phủ khắp nơi, những ngày này còn gì tuyệt hơn là được ngồi hóng gió dưới mái đình Jeongja nho nhỏ rợp bóng cây và lắng nghe tiếng suối róc rách chảy ngang qua. Ở Hàn Quốc có khá nhiều lầu gác nhỏ Jeongja được bài trí ở những vùng non xanh nước biếc. Trong số này có thể kể đến Sosoewon (Tiêu Sái viên) ở vùng Damyang tỉnh Nam Jeolla. Sosoewon một ví dụ điển hình của khu vườn Wonrim. Wonrim, âm Hán là “viên lâm”, chỉ khu vườn giữ nguyên các nét tự nhiên vốn có và được bố trí thêm một vài công trình hài hòa với khung cảnh thiên nhiên nơi đây. Các lầu gác nhỏ Jeongja trong khu vườn Sosoewon được bài trí khá khéo léo tại những nơi có thể tận hưởng tối đa vẻ đẹp của tự nhiên. Chojeong (Thảo đình) lợp mái rạ được dựng ở ngay lối vào khu vườn, rồi Gwangpunggak (Quang Phong các), Jewoldang (Tễ Nguyệt đường) là những ngôi đình nổi tiếng nhất ở Sosoewon.

Gọi là “vườn” nhưng “viên lâm” Sosoewon có những điểm đặc trưng khác biệt. Khu vườn thông thường là nơi mà con người đưa cảnh quan thiên nhiên vào bên trong với những nét nhân tạo mang tính đặc thù, chẳng hạn coi vườn là nơi trồng hoa, chăm sóc cây cảnh. Còn “viên lâm” là khu vườn tự nhiên như nó vốn có và con người thỏa tâm chìm đắm trong cảnh quan thơ mộng này. Đều là nền văn hóa phương Đông, nhưng Hàn Quốc và Trung Quốc thì ưa chuộng phong cách vườn tự nhiên viên lâm, còn Nhật Bản lại ưa chuộng phong cách vườn nhân tạo. Ở Hàn Quốc, lầu gác nhỏ Jeongja thường được dựng ở những nơi có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp bất tận của cảnh quan thiên nhiên xung quanh. Những ngôi đình có quy mô lớn hơn Jeongja được gọi là Nugak (lâu các), lớn hơn nữa thì được gọi là Nudae (lầu đài). Có thể kể đến một số ngôi đình lớn nổi tiếng như Chokseoknu (Súc Thạch lâu) ở vùng Jinju tỉnh Bắc Gyeongsang, hay Gyeongpodae (Kính Phổ đài) ở vùng Gangneung tỉnh Gangwon. Từ Gyeongpodae có thể chiêm ngưỡng vùng biển phía Đông và hồ nước Gyeongho. Người Hàn Quốc truyền tai nhau rằng có năm vầng trăng mọc ở lâu các này. Trăng trên bầu trời đêm sâu thẳm, trăng in bóng trên mặt biển mênh mang, trăng chìm sâu dưới lòng hồ phẳng lặng, trăng lập lờ trong ly rượu đào thơm, trăng lấp lánh trong ánh mắt người thương lúc đêm khuya tĩnh mịch.

Nhạc phẩm thơ phổ nhạc “Thập nhị lan can” (Lan can 12 trụ) là khúc hát lột tả tâm tư tình cảm khi nhâm nhi chén rượu nồng dưới ánh trăng tỏ trên đình Gyeongpodae. Bài thơ này có thể tạm dịch là:

Lên lâu các hàng lan can tuyệt mỹ

Biển sắc xuân lơ lửng bên đình Gyeongpodae

Sóng xanh sâu phẳng lặng vô cùng tận

Chim trắng sánh đôi chập chờn bay

Vạn dặm chân mây thần tiên tiếng sáo trúc

Vầng trăng khuya lắng đọng chén rượu nồng

Hạc vàng phương Đông như thấu hiểu tình ta

Chầm chậm múa xoay vòng trên hồ nước



[Lâu các Gwanghan(Quảng Hàn) và câu chuyện truyền thuyết tình yêu] Một mình thả hồn trên đình Jeongja hay lâu các Nugak chắc hẳn đã là một thú phong lưu nhưng điều này sẽ càng có ý nghĩa hơn nếu có tri kỷ cầm kỳ thi họa và cùng thưởng thức rượu thơm ở chốn này. Trích đoạn Jeokseongga (Xích Thành ca) trong trường ca hát kể chuyện Pansori Chunhyangga (Xuân Hương ca) có nội dung công tử Lý Mộng Long lên lầu gác Gwanghan (Quảng Hàn) trong một ngày cuối xuân. Nhìn từ chốn này, núi Jeokseong như bập bềnh trôi trong mây trắng, giữa muôn vàn hoa xuân đang đua nhau khoe sắc. Ngay phía trước lầu Gwanghan có cây cầu Ojak (Ô Thước) gắn liền với câu chuyện quạ và chim ác bay lên dải Ngân Hà lấy thân mình làm cầu cho Ngưu Lang và Chức Nữ có ngày hội ngộ. Đứng ngắm cầu Ô Thước, chàng công tử mới chớm tuổi dậy thì Lý Mộng Long đang miên man với suy nghĩ rằng nếu mình là Ngưu Lang thì ai sẽ là Chức Nữ đây thì từ xa, chàng phát hiện ra bóng dáng nàng Xuân Hương xinh đẹp đang chơi đánh đu.



* Nhạc phẩm Sosoewon (Tiêu Sái viên) / Won Jang-hyeon (sáo trúc ngang lớn Daegeum)

* Nhạc phẩm thơ phổ nhạc “Lan can 12 trụ” / Jo Il-ha

* Trích đoạn Jeokseongga (Xích Thành ca) trong trường ca hát kể chuyện Pansori Chunhyangga (Xuân Hương ca) / Seong Chang-sun