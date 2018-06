Đất nước và con người Hàn Quốc trong từng thời kỳ

[Một góc Hàn Quốc thời kỳ cận đại] Người đời thường nghĩ rằng thời kỳ Nghiêu Thuấn (Trung Quốc) là thời kỳ hái bình thịnh trị, bách dân ấm no hạnh phúc. Vua Thuấn được biết tới là một vị quân vương anh minh trong thời cổ đại ở Trung Quốc. Chuyện kể rằng trong một chuyến vi hành để quan sát dân tình, vua Thuấn đã gặp một cụ già đang vui vẻ hát rằng:

Mặt trời lên ta làm việc, mặt trời lặn ta nghỉ ngơi

Đào giếng uống nước, cày ruộng ăn cơm

Ơn đức nhà vua đâu có nghĩa gì với ta



Tưởng chừng khi nghe câu hát này vua Thuấn sẽ tức giận lôi đình nhưng nào ngờ ông lại mỉm cười mãn nguyện và nói rằng “Đúng là thiên hạ thái bình!”. Qua đây, chúng ta có thể thấy rằng thái bình thịnh đại đâu có gì là cao xa. Thế nhưng người dân Hàn Quốc đã phải trải qua thời kỳ lịch sử cận đại thật éo le chua chát. Khó khăn lắm mới thoát khỏi ách đô hộ của thực dân Nhật, nhưng không lâu sau, họ lại rơi vào tình cảnh đồng tộc tương tàn và chia cắt đất nước thành hai miền Nam và Bắc.



[Hàn Quốc tưởng nhớ tới những người đã hy sinh vì dân tộc và tổ quốc] Hôm nay là ngày mùng 6/6, Ngày Thương binh liệt sĩ ở Hàn Quốc, ngày tưởng nhớ tới những người đã hy sinh vì sự trường tồn của dân tộc và quốc gia Hàn Quốc. Nhạc phẩm “Bài ca cho anh” do nhạc sĩ Lee Jun-ho sáng tác có đoạn:

Hãy yên nghỉ, bảo ta hãy yên nghỉ

Cổ đứt tay lìa chân gãy kéo lê

Đường âm phủ vạn dặm không đêm ngày

Hãy yên nghỉ, bảo ta hãy yên nghỉ



Hãy yên giấc, bảo ta hãy yên giấc

Mặt úp sấp xuống bãi cỏ, ruộng lúa, bãi cát

Đừng mở mắt tím sưng bầm máu

Hãy yên giấc, bảo ta hãy yên giấc



Lời bài ca được trích từ khúc hát lên đồng Ssitkimgut của nhà thơ Shin Gyeong-nim. Ssitkimgut là khúc hát lên đồng của vùng Jeolla dẫn đường cho hương hồn người chết đến thế giới bên kia. Liệu có ai sống cả đời người mà không một lần oán hận. Liệu có ai không tiếc nuối khi tiễn biệt một người dù tốt dù xấu sang thế giới bên kia. Ssitkimgut là khúc hát lên đồng vừa gột sạch mọi oán hận ở trần thế cho người chết để họ được nhẹ nhõm khi về với thế giới bên kia, vừa gột rửa gánh nặng trong lòng những người đang sống.

Heeseol là khúc hát cầu nguyện cho linh hồn của người chết có thể vượt qua mọi cửa ải để đến với cõi cực lạc. Múa hát lên đồng Ssitkimgut vốn từng rất phổ biến ở tỉnh Jeolla nhưng giờ đây chỉ còn được lưu truyền ở Jindo và các làng quê biển đảo. Do có tính nghệ thuật cao nên múa hát lên đồng Ssitkimgut của vùng Jindo được chỉ định là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia số 72 của Hàn Quốc. Nếu trong đời sống dân gian của người Hàn Quốc, múa hát lên đồng Gut là hình thức cầu siêu cho linh hồn người chết và xoa dịu nỗi đau cho những người đang sống, thì ở chùa, họ lại thường tổ chức nghi lễ cúng giỗ cầu siêu cho linh hồn người chết trong ngày thứ 49 sau khi mất để người ra đi sớm đến được cõi cực lạc. Trong số nghi lễ cúng cầu siêu 49 ngày cho linh hồn người chết sớm được siêu thoát có thể kể đến nghi lễ Yeongsanjae (Linh Sơn Trai). Yeongsanjae là một nghi lễ cúng cầu siêu quan trọng, được cử hành trong ba ngày, với âm nhạc Phật giáo Beompae (Phạm Bái) và nghi thức vũ đạo, truyền rằng đây là nghi thức Phật giáo có sự tham gia của các sư thầy có trình độ Phật pháp cao siêu ở khắp nơi trên cả nước. Nghi lễ Phật giáo Yeongsanjae (Linh Sơn Trai) được bình chọn là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia số 50 của Hàn Quốc nên mỗi năm đều được tái hiện một lần ở các chùa để giới thiệu rộng rãi tới đông đảo người dân. Hàng năm cứ tới Ngày Thương binh liệt sĩ mùng 6/6, nghi lễ Phật giáo Linh Sơn Trai lại được tổ chức tại chùa Bongwon (Phụng Nguyên) ở Shinchon (Seoul) để tưởng nhớ tới những người đã hy sinh vì dân tộc và tổ quốc.



* Khúc ca “Bài ca cho anh”/ Lee Jun-ho (sáng tác), Kang Ho-jung (hát)

* Trích đoạn Heeseol trong khúc hát lên đồng Ssitkimgut của vùng Jindo thuộc phía Tây Nam tỉnh Nam Jeolla / Lee Wan-sun

* Khúc hát Bokcheongge / nhà sư Guhae