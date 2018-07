Đánh cờ, thú vui thanh tao của người Hàn Quốc xưa kia

Câu chuyện ván cờ đời người Dưới thời Goryeo (thế kỷ X - XIV) ở Hàn Quốc có bài hát tên là Yeseonggang (Sông Yeseong), một con sông ở tỉnh Hwanghae nay thuộc địa phận của Bắc Triều Tiên. Cửa sông Yeseong, nơi có bến cảng Byeokrando, cảng thương mại quốc tế, một thời tấp nập các thương nhân Ả-rập tới lui mua bán trao đổi hàng hóa. Chuyện kể rằng, một ngày nọ, có một thương lái người Trung Quốc thời nhà Đường tên là Hạ Đầu Cương tìm đến bến sông. Người đàn ông này đã ngay lập tức phải lòng một người con gái Goryeo đoan trang xinh đẹp, nhưng tiếc thay nàng đã gái có chồng. Hạ Đầu Cương tìm gặp chồng nàng và rủ anh ta cùng đánh cờ vây cá cược. Lúc đầu Hạ Đầu Cương giả như trình độ chơi cờ kém nên thua liên tục. Người chồng thì hoàn toàn không hề biết tới toan tính của người đàn ông này nên càng tự mãn. Cuối cùng, anh ta đã đồng ý đánh một ván cờ cược vợ. Tới lúc đó, Hạ Đầu Cương mới lộ rõ trình độ cờ vây cao siêu, đánh thắng anh chồng và cướp được người vợ từ tay người đàn ông nhẹ dạ cả tin. Như sét đánh ngang tai, bỗng dưng phải chia tay người vợ xinh đẹp, người chồng đã hát một khúc ca tiễn biệt. Đó chính là đoạn 1 bài hát “Sông Yeseong”. Sau bao khổ ải thăng trầm, cuối cùng người vợ cũng quay trở lại được Goryeo, và bài hát mà nàng sáng tác chính là đoạn 2 của ca khúc “Sông Yeseong”. Ca từ của khúc hát không còn được lưu truyền tới nay nên chúng ta không rõ nó mang nội dung gì. Nhưng qua câu chuyện này, chúng ta có thể thấy được rằng một ván cờ cũng có thể làm thay đổi vận mệnh con người.



Thú vui đánh cờ ở Hàn Quốc xưa kia Trong trích đoạn nàng Xuân Hương trang trí phòng tiếp đón công tử Lý Mộng Long trong trường ca hát kể chuyện Pansori Chunhyangga (Xuân Hương ca) có tả cảnh trong phòng của Xuân Hương, bốn phía đều treo tranh. Trong số này có bức “Thương Sơn tứ hạo”. Thương Sơn tứ hạo là bức họa tả cảnh bốn ông lão râu tóc bạc phơ như những ông tiên lấy việc đánh cờ vây làm thú tiêu sầu khiển muộn. Họ vốn là những văn sĩ của nhà Tần Trung Quốc nhưng không chấp nhận nổi thói tàn bạo của Tần Thủy Hoàng nên đã bỏ vào núi Thương Sơn ở ẩn. Xa rời thế sự loạn ly, sống cuộc đời thanh nhàn, ngày ngày lấy việc đánh cờ làm vui là cuộc sống mà các học giả xưa kia hằng mơ tưởng nên ở Trung Quốc và Hàn Quốc người xưa thường vẽ tranh Thương Sơn tứ hạo. So với cờ vây thì cờ tướng là trò tiêu khiển mang tính đại chúng hơn. Giữa trưa hè nóng nực, hình ảnh ông lão mặc bộ đồ được dệt từ vải gai mát lạnh, ngồi đánh cờ tướng dưới mái đình Jeongja rợp bóng cây… cũng là hình ảnh quen thuộc khi chợt nhớ về làng quê. Ông thì chăm chú vào quân cờ, ông thì ngồi cạnh mách nước, lũ trẻ thì vui đùa xung quanh. Thi thoảng, có ông thắng cá cược thì lũ trẻ lại được thơm lây vài gói bỏng ngô.



Người phương Đông xưa kia quan niệm rằng cờ vây là thú vui của thần tiên. Còn Khổng Tử thì nói rằng thà chơi vài ván cờ vây hoặc cờ tướng còn hơn ăn ngon mặc đẹp mà ngồi không. Nhưng có lẽ đây là trò tiêu khiển mà những người bận trăm công ngàn việc cần tránh xa. Tương truyền trong thời kỳ đầu của triều đại Joseon, có một người tên là Jeong Geuk-in đã nói rằng ai mà chơi cờ vây hoặc cờ tướng thì phải cho 70 roi mới được. Điều này cũng có nghĩa là thời đó, người ta rất mê say hai môn này. Xưa kia ở Hàn Quốc còn có trò đánh cờ gọi là Golpae nhưng sau này do trò đánh bài Hwatu phổ biến nên người ta đã quên lãng ngay cả tên gọi của nó. Golpae là bộ cờ có 32 quân cờ dẹt có hình vuông, mỗi chiều ước chừng khoảng 2 cm. Người ta dán ngà voi hoặc xương động vật trên những mẩu gỗ này rồi khắc các hõm biểu thị con số trên mặt quân cờ. Truyền rằng trò chơi cờ Golpae là trò chơi mô phỏng các chòm sao trên trời. Trò này có nhiều cách chơi nhưng khá phức tạp nên có cả sách hướng dẫn các nước cờ. Chính vì vậy, người nông dân khó có điều kiện tiếp cận thú vui này mà đa phần chỉ có giới quý tộc và các kỹ nữ mới ham mê đánh cờ Golpae.



