كوريا والإمارات تشكلان جبهة مشتركة لمواجهة أزمتي أمن المياه وتغير المناخ

تتعاون كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة لتعزيز الأمن المائي ومعالجة أزمة المناخ.

وفي هذا الإطار، عقدت لجنة الموارد المائية المشتركة الكورية الإماراتية لقاءها الدوري الثامن يوم السابع والعشرين من شهر أغسطس الماضي في سيول.

وتم في الاجتماع مناقشة القضايا المتعلقة بتعزيز القدرة على مواجهة والكوارث المائية من خلال استخدام نظام التنبؤ بالفيضانات المعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتطبيق تقنيات التوأم الرقمي في مجال إدارة المياه، وتطوير تكنولوجيا إزالة التريتيوم في أثناء عمليات تحلية مياه البحر، وتحديث محطات معالجة مياه الصرف الصحي وتوسيع نطاق إعادة الاستخدام.

كما ناقش الجانبان الكوري والإماراتي سبل توسيع مشروع تجريبي يجري في الإمارات العربية المتحدة لتخفيض معدل تسرب المياه، إلى جانب البحث في آليات إطلاق أبحاث مشتركة بين البلدين.

يشار إلى أن الإمارات العربية المتحدة تسعى بشكل نشط لتعزيز التعاون الدولي، حيث أطلقت "مبادرة المياه" في عام 2024 الهادفة إلى معالجة نقص المياه العالمي، بقيادة الرئيس "محمد بن زايد آل نهيان".

وعملت كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة على تعزيز مشاركتهما في مختلف المجالات، بما في ذلك إدارة المياه السطحية والجوفية، والإدارة الذكية للمياه، وتحلية مياه البحر، منذ توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون في مجال الموارد المائية في عام 2015.

وفي عام 2022، تم إنشاء منشأة تجريبية لتحلية مياه البحر منخفضة استهلاك الطاقة في الإمارات، وبدأ في العام الماضي تنفيذ مشروع تجريبي لرفع كفاءة الحد من تسرب المياه في منطقة "دبا Dibba" في الإمارات.