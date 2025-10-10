سفارة سلطنة عُمان لدى سيول تقيم معرضا للصور الفوتوغرافية





افتتحت سفارة سلطنة عمان لدى كوريا الجنوبية يوم الأربعاء الماضي معرضا للصور الفوتوغرافية تحت عنوان "عمان الجميلة 2025" في مركز سيجونغ للفنون المسرحية في سيول، وسوف يستمر حتى الخامس عشر من شهر سبتمبر الجاري.

ويحتفي هذا المعرض بجمال سلطنة عمان من خلال عدسة 28 مصورا عمانيا بارعا، حيث تقدم الأعمال المعروضة روايات حية عن طبيعة سلطنة عمان الخلابة وتراثها الثقافي الغني، بما في ذلك ملامح البيئة والطبيعة العمانية المتنوعة من جبال وكهوف وأودية وصحار وشواطئ جميلة وقلاع شامخة ومرافق سياحية متنوعة وقسمات تراثية وثقافية وملامح من النهضة الحديثة.

وشهد حفل الافتتاح حضور عدد من السفراء العرب المعتمدين لدى كوريا الجنوبية، والمسؤولين والإعلاميين والأكاديميين الكوريين، والمسؤولين المعنيين والمصورين القادمين من سلطنة عمان.

وقالت السفارة العمانية عن هذا الحدث الثقافي المتميز إن المعرض سيكون فرصة رائعة لتبادل الأفكار وتعزيز التعاون الثقافي بين سلطنة عمان وكوريا الجنوبية.

وألقى سعادة زكريا بن حمد السعدي سفير سلطنة عُمان لدى كوريا كلمة ترحيبية أعرب فيها عن عمق العلاقات الثقافية التي تربط سلطنة عُمان بكوريا، مؤكدًا على أهمية التبادل الثقافي والفني في تعزيز التفاهم بين الشعوب.

ومن جهتها قالت " تشو تيه سوك" رئيسة جمعية كوريا السياحية التابعة لبلدية سيول، ضيفة شرف المعرض، إن سلطنة عُمان تزخر بإرث حضاري وفني غني، مشيدة بالمستوى الرفيع للمعرض ومحتواه الإبداعي.