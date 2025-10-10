الرئيس المشارك للجنة التبادل الثقافي الشعبي يحظى باهتمام بيلبورد

ⓒ JYP Entertainment

حظي بارك جين يونغ، مؤسس شركة JYP للترفيه، باهتمام كبير من مجلة بيلبورد الموسيقية الأمريكية بعد تعيينه رئيسا مشاركا للجنة التبادل الثقافي الشعبي في كوريا الجنوبية. وفي تقريرها الصادر يوم العاشر من شهر سبتمبر الجاري، قالت المجلة إن "بارك جين يونغ، مؤسس JYP للترفيه، يدخل عالم السياسة"، مشيرة إلى تعيينه رئيسا للجنة التي تشرف على الثقافة الشعبية وتتبع مباشرة للرئيس الكوري. ووصفت المجلة بارك جين يونغ بأنه "رائد الكيبوب الذي يخطو خطواته الأولى في عالم السياسة".

وأشادت بيلبورد بمسيرته الفنية الحافلة، حيث بدأ كفنان منفرد عام 1994 وحظي بشعبية واسعة، كما أقامت شركته العام الماضي حفلا موسيقيا للاحتفال بمرور 30 عاما على انطلاقته. وأشارت إلى أنه بعد تأسيس JYP للترفيه في عام 1996، نجح في تطويرها لتصبح واحدة من أبرز شركات الترفيه في كوريا من خلال تقديم فنانين مشهورين مثل Rain، وWonder Girls، و2PM، وTWICE، وDAY6، وStray Kids.

وتحدث التقرير عن تجربته في الولايات المتحدة عام 2009 عندما كانت فرقة Wonder Girls في أوج شهرتها، حيث انتقل إلى هناك "ليبدأ من الصفر" ونجح في وضع الفرقة على مسارح مهمة، كما أصدرت الفرقة أغنية "Nobody" باللغة الإنغليزية، مما جعلها أول فنان كوري يدخل قائمة بيلبورد ."Hot 100" وأوضحت بيلبورد أن "بارك جين يونغ ليس أول فنان كوري يدخل عالم السياسة، لكن تعيين فنان نشط في منصب على مستوى وزير يعد سابقة فريدة من نوعها".

كما تطرقت المجلة إلى مستقبل JYP للترفيه، مشيرة إلى أنه يبدو واعدا بفضل النجاحات المتواصلة لفنانيها الرئيسيين. وتحدثت في هذا السياق عن الجولة العالمية الرابعة لفرقة TWICE التي تحتفل هذا العام بمرور 10 سنوات على ترسيمها، إضافة إلى الألبوم الأخير لفرقة Stray Kids الذي تصدر قائمة بيلبورد "200" للمرة السابعة على التوالي.

يُذكر أن الرئيس الكوري لي جيه ميونغ قد عيّن بارك جين يونغ بشكل مفاجئ كرئيس مشارك للجنة التبادل الثقافي الشعبي الجديدة في التاسع من سبتمبر. ومن المقرر أن يقود بارك جين يونغ اللجنة بالتعاون مع وزير الثقافة والرياضة والسياحة تشيه هوي يونغ.