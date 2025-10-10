فرقة كيك فليب ترفع من سقف التوقعات لألبومها المصغر الثالث

ⓒ JYP Entertainment

كشفت فرقة الفتيان الصاعدة KickFlip التابعة لـ JYPللترفيه عن تيزر ثالث لألبومها المصغر، مما يثير الفضول حول قصتها القادمة.

وسوف تُصدر الفرقة ألبومها الجديد "My First Flip" والأغنية الرئيسية: "The First Song I Sing" يوم 22 سبتمبر. وقبل موعد العودة، تقوم الفرقة بزيادة حماس المعجبين من خلال إطلاق محتوى ترويجي غني عبر قنواتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي.

ففي منتصف ليلة 12 سبتمبر، تم الكشف عن فيلم ترويجي جديد وصور جماعية وفردية. وفي الفيديو، يظهر أعضاء الفرقة غاي هون، وأمارو، ودونغ هوا، وجو وانغ، ومين جيه، وكاي جو، ودونغ هيون، أمام شموع الكيك ويتفحصون أوراق التاروت وبسكويت الحظ، متمنين أن تتحقق قصص حبهم الأولى. يشعر مين جيه بخيبة أمل بعد رؤية رسالة "هذا الاعتراف سيفشل"، مما يزيد من توقعات محبي الكيبوب الذين يترقبون كيف ستتطور قصص حبهم الأولى. وفي الصور التي تم إصدارها، لفتت الأنظارَ الكيمياءُ الجذابة والسحر الدافئ للفرقة.

وقد قامت فرقة KickFlip بتغيير كلمة 'Love' في "My First Love" إلى 'Flip' لتسمية ألبومها الجديد "My First Flip"، مما يلمح إلى قصة حب أولى لم تكتمل من خلال التيزرات المتنوعة. كما أن الأغنية التي تم إصدارها مسبقا "Band-Aid" عبر الفيديو الموسيقي الخاص بها، عبرت عن المشاعر التي تنتاب الشخص بعدما يستعد جيدا للاعتراف بمشاعره ولكنه يفشل في تحقيق ذلك في النهاية.

والمميز في هذا الألبوم هو أن جميع الأعضاء شاركوا في كتابة الأغاني، حيث شارك العضو الأصغر دونغ هيون في كتابة وتلحين الأغنية الرئيسية "The First Song I Sing"، مما يظهر موهبتهم الموسيقية. لذلك يتزايد اهتمام المعجبين المحليين والدوليين بمعرفة نوع الموسيقى والسحر الذي ستقدمه فرقة "K-Pop Super Rookie" KickFlip في ألبوم عودتها "My First Flip".

وسوف يتم إصدار الألبوم المصغر الثالث لفرقة KickFlip "My First Flip" والأغنية الرئيسية "The First Song I Sing" في 22 سبتمبر الساعة 6 مساء بتوقيت كوريا.