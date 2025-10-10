تشايونغ من TWICE تبدأ مسيرتها المنفردة بألبومها الكامل الأول

ⓒ JYP Entertainment

"أشعر وكأنني أُخرج صندوق كنوز كنت أجمعه شيئا فشيئا. إنه عمل استغرق وقتا طويلا لإعداده ببطء، وأتمنى أن يجد طريقه إلى آذان الكثيرين".

بهذه الكلمات، أطلقت تشايونغ، عضوة فرقة TWICE، ألبومها الكامل الأول "LIL FANTASY vol.1" في 12 سبتمبر، الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت كوريا، لتدخل عالم الغناء المنفرد.

وقالت تشايونغ، في تصريح عبر شركة JYP للترفيه، إنها "وضعت ذوقها وأفكارها وشخصيتها بالكامل في هذا الألبوم"، واصفة إياه بأنه "ألبوم يعرض كل ما يشكل شخصية تشايونغ".

يضم الألبوم عشر أغنيات، من بينها الأغنية الرئيسية"SHOOT (Firecracker)"، بالإضافة إلى أغنية "AVOCADO" التي تشارك فيها فرقة البوب اليابانية .GLICO الأغنية الرئيسية تعكس طموحات تشايونغ القوية وتتميز بلحن "كاتشي" فريد، كما تخطط تشايونغ لتقديم أداء يمزج بين ديسكو الثمانينيات والتسعينيات. وعن الأغنية، أوضحت تشايونغ: "فكرت أنه سيكون من الجيد أن تكون الأغنية الرئيسية قابلة للرقص"، مشيرة إلى أنها تحمل رسالة "دعونا نطلق الألعاب النارية ونستمتع بالحفلة معا"، مما يجعلها احتفالا بإطلاق الألبوم.

تشايونغ، التي تحتفل هذا العام بمرور 10 سنوات على انطلاق فرقة TWICE، عبرت عن امتنانها لإصدار ألبومها المنفرد في ظل الشهرة العالمية الكبيرة التي تحظى بها الفرقة حاليا.

تجدر الإشارة إلى أن أغنية "TAKEDOWN"، وهي جزء من الموسيقى التصويرية لمسلسل الرسوم المتحركة "K-Pop Demon Hunters" على نتفليكس، قد حققت نجاحا كبيرا ودخلت قائمة بيلبورد "Hot 100"، وشارك في غنائها عضوات TWICE تشايونغ وجونغيون وجيهيو. كما شاركت فرقة TWICE الشهر الماضي كفنان رئيسي في مهرجان الموسيقى الأمريكي الكبير"Lollapalooza Chicago".

واختتمت تشايونغ حديثها قائلة: "المشاركة في 'TAKEDOWN' و'Lollapalooza Chicago' كانت تحديات جديدة وفرصا رائعة. أنا فخورة جدا بردود الفعل الكبيرة من المعجبين، وأشعر أنني محظوظة للغاية لأنني أستطيع الآن أن أقدم ألبومي المنفرد الأول".