هديّة ذهبية فاخرة من بارك جين يونغ لفرقة ستراي كيدز احتفاء بنجاحها العالمي

في بادرة تقدير فريدة، أهدى بارك جين يونغ، كبير المنتجين في شركة JYP إنترتينمنت، فرقة ستراي كيدز 600 غرام من الذهب الخالص.

واحتفاء بهذه الهدية، نشرت الفرقة صورا على حسابها الرسمي في إنستغرام يوم 15 سبتمبر، مع تعليق يعبر عن امتنانهم: "شكرا لك أيها المنتج". وتُظهر الصور أعضاء الفرقة وهم يبتسمون ويحملون إطارا مصنوعا خصيصا من الذهب، مُقدما كهدية من بارك جين يونغ.

يحتفي الإطار بوصول ألبوم ستراي كيدز الجديد "KARMA" إلى صدارة مخطط "بيلبورد 200" للمرة السابعة على التوالي. وقد جاء هذا الإنجاز بعدما تفوق الألبوم الكامل الرابع للفرقة على ألبوم الموسيقى التصويرية لفيلم الأنمي "K-Pop Demon Hunters"، ليحتل المركز الأول في المخطط الذي أعلنته بيلبورد يوم 31 أغسطس.

وهذا الإنجاز يرسخ مكانة الفرقة، حيث حققت رقما قياسيا بوصول 7 من ألبوماتها إلى قمة هذا المخطط بشكل متتال، بدءا من ألبوم "ODDINARY" عام 2022، مرورا بألبومات "MAXIDENT"، "ATE"، و"合‧HOP". وتُعد ستراي كيدز أول فرقة في تاريخ بيلبورد تحقق هذا الإنجاز الفريد، وهو احتلال 7 ألبومات متتالية المركز الأول منذ أول دخول لها للمخطط. كما أنها تجاوزت فرقة BTS لتصبح فرقة الكيبوب التي احتلت قمة مخطط "بيلبورد 200" لعدد المرات الأكبر.

وتأكيدا على هذا النجاح، قام بارك جين يونغ بتقديم هذا الإطار المصنوع من الذهب الخالص، الذي يزن 75 غراما، لكل عضو من أعضاء الفرقة الثمانية. وبناء على أسعار بورصة كوريا في 17 سبتمبر، تقدر قيمة الذهب الإجمالية التي تبلغ 600 غرام بأكثر من 100 مليون وون.