"لم يحن الوقت بعد لأحصل على لقب 'أسطورة'". بهذه الكلمات، أبدى المغني ليم جاي بوم، الذي يحتفل بالذكرى الأربعين لترسيمه، تواضعا كبيرا تجاه تقييمات وصفته بأنه "أسطورة في عالم الموسيقى الكورية".

عقد ليم جاي بوم مؤتمرا صحفيا يوم 17 سبتمبر في قاعة إيلجي آرت في كانغ نام في سيول، بمناسبة جولته الوطنية وصدور أغنية من ألبومه الثامن. هو الذي بدأ مسيرته الفنية عام 1986 كمغني لفرقة "سيناوي"، اعترف قائلا: "في صغري، كنت أغني بغرور، ولكن كلما تقدمت في العمر، شعرت بمسؤولية أكبر. أدركت أن الغناء ليس مجرد مزحة، بل هو شيء يجب أن تُكرس له روحك بالكامل".

وقدّم ليم جاي بوم خلال المؤتمر أغنية "تحية"، وهي أغنية تم إصدارها مسبقا من ألبومه الثامن. الأغنية من نمط "البوب بالاد" الذي لم يسبق له تجربته، وتحمل رسالة شكر لجمهوره الذي سانده طوال الأربعين عاما الماضية.

وعند سؤاله عن أكثر "تحية" تركت أثرا في حياته، أجاب: "لا أعلم إن كان يمكن تسميتها تحية، ولكن شعوري عندما بدأت ابنتي بالتحدث وقالت 'أبي' كان شعورا لا يوصف بالفرح الغامر". وأضاف أنه حتى مع آراء الآخرين الإيجابية، فهو يشعر دائما بالأسف بعد تسجيل كل ألبوم، قائلا: "أقضي الكثير من الوقت في التفكير هل كان التنفس صحيحا؟ وهل تم توصيل الكلمات بشكل جيد؟ لذلك، أخشى إصدار ألبوم جديد بسهولة".

وفي رد على وصف الصحفيين له بأنه "أسطورة"، قال ليم جاي بوم: "لم يحن الوقت بعد لأحصل على هذا اللقب. يجب أن يُمنح هذا اللقب لفنانين كبار مثل جو يونغ بيل، وباتي كيم، ويون بوك هي. أنا لست بمثل خبرتهم بعد. هذا يدفعني لتقييم أدائي في الغناء أكثر فأكثر، وكلما تقدمت، أصبح الأمر أصعب".

يُذكر أن ليم جاي بوم سيُحيي جولته الوطنية "أنا ليم جاي بوم" في نوفمبر القادم، والتي ستشمل مدن ديغو وإنتشون وسيول وبوسان، كما سيشارك كأحد الحكام في برنامج المسابقات الغنائية "سينغ أغين 4" الذي سيعرض على قناة JTBC الشهر القادم.