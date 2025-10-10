جامعة دونغ اوي تدعم إنشاء مدرسة الزرقاء الثانوية التكنولوجية في الأردن

قال مركز التعاون الدولي في جامعة دونغ اوي 동의 مؤخرا إنه اختير كجهة تنفيذ مشروع دعم إنشاء مدرسة الزرقاء الثانوية التكنولوجية في الأردن والذي تقوم به الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا".

ويهدف هذا المشروع الذي تبلغ قيمته الإجمالية 250 ألف دولار، إلى دعم الحكومة الأردنية في بناء نظام تعليمي عملي قائم على الأداء وتعزيز كفاءات معلمي القطاع التقني.

ومن المقرر أن يستمر المشروع حتى شهر ديسمبر القادم. الجدير بالذكر أن جامعة دونع اوي كانت قد شاركت كمؤسسة إدارة مشروعات في مشروع بناء المدرسة في الأردن في الفترة من عامي 2018 إلى 2022.

وخلال تلك الفترة، أشرفت الجامعة على كامل مراحل إنشاء المدرسة، بما في ذلك تقديم الاستشارات في تصميم وبناء المدرسة، وتأسيس قاعدة تعاون مع وزارة التربية والتعليم، وتقديم الاستشارات في إدارة المدرسة، وتوفير المعدات والمستلزمات، مما أدى إلى تأسيس نموذج لمدرسة ثانوية تكنولوجية رائدة في الأردن.

وسوف تتولى البروفسورة "صونغ جونغ إيه" من مركز التعاون الدولي بجامعة دونغ اوي مسؤولية قيادة هذا المشروع، بمشاركة خبراء متخصصين في مجالات مختلفة بالإضافة إلى كوادر من جامعة دونغ اوي للعلوم التطبيقية وجامعة بوليتكنيك بحيث يقوم هؤلاء الخبراء بدعم تطوير المناهج الدراسية وإعداد المواد العملية وأدوات التقييم.