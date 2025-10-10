الجمعية الكورية العربية تقيم ندوة علمية بالتعاون مع البرلمان الكوري

نظّمت الجمعية الكورية العربية ندوة مشتركة بعنوان "لماذا يكون مستقبلنا في الشرق الأوسط؟" برعاية وزارة الخارجية بالتعاون مع منتدى الدبلوماسية والأمن العالمي الذي يتكون من أعضاء البرلمان لبحوث الشؤون الدولية والأمنية يوم 11 من شهر سبتمبر الجاري في مقر البرلمان.

وركزت الندوة على سبل تعزيز التعاون الكوري العربي في المجالات الرئيسة للصناعات المستقبلية، مثل الذكاء الاصطناعي والهيدروجين والصناعات الدفاعية، وحضرها حوالي 100 مشارك من النواب وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي ورجال الأعمال والعلماء والطلاب.

وخلال كلمة الافتتاح، شدّد النائب "يون جيه أوك" رئيس المنتدى، على التاريخ الطويل للتعاون الكوري العربي، مؤكدا ضرورة تطويره نحو مشاركة استراتيجية مستقبلية لمواجهة التغيرات في البيئة الاقتصادية العالمية.

ثم ألقى سعادة السفير الاماراتي "عبد الله سيف النعيمي" نائب رئيس الجمعية الكورية العربية، الكلمة الرئيسة، حيث أكد أن المشاركة بين الدول العربية وكوريا قد تطورت في مجالات عديدة لتصبح نموذجا يُحتذى به. كما دعا إلى توسيع المشاركات القطاعية والبناء على متانة العلاقات الثنائية من خلال تطوير منصات مثل تلك الندوة.

وشهدت الندوة 3 مداخلات رئيسية، كانت المداخلة الأولى من السيد "كيم تيه هو" مدير شركة رويتن بعنوان "التعاون في الذكاء الاصطناعي: التحول الرقمي في الشرق الأوسط والتكنولوجيا الكورية".

وكانت المداخلة الثانية من الباحثة "بينغ هيون جي" في معهد الصناعات الكوري، تحت عنوان "اقتصاد الهيدروجين: موارد الشرق الأوسط تلتقي بالتكنولوجيا الكورية".

أما المداخلة الثالثة فكانت من البروفسورة "كيم أون بي" من جامعة الدفاع الوطني بعنوان "التعاون في الصناعات الدفاعية: استراتيجية دخول الصناعات الدفاعية الكورية إلى الشرق الأوسط".

وبعد ذلك، ترأس النائب "كيم غون" جلسة نقاش شاملة بعنوان "سبل ومهام التعاون الكوري العربي المستقبلي" بمشاركة عدد من الخبراء والباحثين ذوي الصلة.