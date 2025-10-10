تنظيم ملتقى علمي وحفل لجائزة الملك عبد الله العالمية للترجمة في سيول

من المتوقع أن يقام الملتقى العلمي لجائزة الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمية للترجمة في دورتها الحادية عشرة في العاصمة سيول ضمن إطار أعمال الرؤية السعودية الكورية المشتركة بالتعاون مع جامعة هانكوك للدراسات الأجنبية في قاعة إيه كيونغ في الجامعة يوم 30 سبتمبر.

وتحت عنوان "الترجمة والذكاء الاصطناعي: الفرص والتحديات" سيبدأ الملتقى في الساعة التاسعة والنصف صباحا، حيث يلقي كلمات افتتاحية كل من الدكتور "بارك جونغ أون" رئيس الجامعة الكورية، ومعالي "فيصل بن عبد الرحمن" المشرف العام على مكتبة الملك عبد العزيز العامة.

ويتكون الملتقى من جلستين ومناقشات عامة. وفي الجلسة الأولى التي ستترأسها الدكتورة "يون أون كيونغ" رئيسة قسم اللغة العربية في الجامعة بعنوان "الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة في الترجمة"، سيقدم 3 متحدثين أوراقهم البحثية.

وهم الدكتور "يحيى بن مفرح الزهراني" من اللجنة العلمية بالجائزة بعنوان "أدوات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة في الترجمة"، والدكتورة "بيك هيه وون" من الجامعة الكورية بعنوان "الترجمة بين الآلة والإنسان: نحو إدارة فعالة تعزز أداء المترجم"، والدكتورة "بثينة بنت محمد الثويني" من اللجنة العلمية السعودية بعنوان "من يملك النص المترجم؟ القضايا الأخلاقية في عصر الذكاء الاصطناعي".

وفي الجلسة الثانية التي ستترأسها الدكتورة "مي بنت محمد الراشد" من اللجنة السعودية تحت عنوان "الترجمة من اللغة العربية وإليها في تطبيقات الذكاء الاصطناعي" سيقدم متحدثان وهما الدكتورة "كواك سون ليه" من الجامعة الكورية بعنوان "الترجمة بين اللغة العربية واللغة الكورية"، والدكتور "محمد الديداوي" رئيس قسم الترجمة العربية في الأمم المتحدة سابقا بعنوان "من التقنيات إلى القيم: استراتيجيات ومحددات الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي".

في سياق متصل، من المتوقع أن تقيم مكتبة الملك عبد العزيز العامة بالتعاون مع جامعة هانكوك للدراسات الأجنبية حفل جائزة الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمية للترجمة في دورتها الحادية عشرة بحضور معالي "يوسف بن عبد الله البنيان" وزير التعليم السعودي في فندق فور سيزونز وسط العاصمة سيول في الساعة الخامسة بعد ظهر يوم 30 سبتمبر.