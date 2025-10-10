إنجازات متواصلة لروزي: 'APT.' تتجاوز 2 مليار مشاهدة على يوتيوب

ⓒ THE BLACK LABEL

تستمر روزي، عضوة فرقة الفتيات الكورية بلاك بينك، في إثبات مكانتها الفنية بتحقيق إنجازات جديدة، كان آخرها تسجيل رقم قياسي بأغنيتها '. 'APT.

فقد أعلنت شركة "ذا بلاك ليبل " (The Black Label) يوم 18 من الشهر الجاري أن الفيديو الموسيقي لأغنية '. 'APT، التي غنتها بالاشتراك مع المغني العالمي برونو مارس، قد تخطى حاجز 2 مليار مشاهدة على يوتيوب. هذا الإنجاز جاء في فترة قياسية لم تتجاوز 335 يوما منذ إطلاق الأغنية في 18 أكتوبر من العام الماضي، مما يجعلها أسرع أغنية في تاريخ "البوب الكوري" تصل إلى هذا الرقم.

بهذا النجاح، أصبحت روزي الفنانة الوحيدة في تاريخ "البوب الكوري" التي تمتلك ثلاثة فيديوهات موسيقية بأكثر من 2 مليار مشاهدة، سواء كفنانة منفردة أو كجزء من فرقة، بعد أن حققت هذا الإنجاز سابقا مع أغنيتي فرقة بلاك بينك "DDU-DU DDU-DU" و"Kill This Love".

يُذكر أن أغنية 'APT.' هي إحدى الأغاني المنفردة من ألبوم روزي الأول "rosie" الذي صدر في 6 ديسمبر من العام الماضي. وقد حققت الأغنية نجاحا ساحقا منذ لحظة إطلاقها وأثارت ضجة واسعة النطاق.

ولم يتوقف نجاح روزي عند هذا الحد، ففي 7 من الشهر الجاري صنعت التاريخ مرة أخرى عندما أصبحت أول فنانة في "البوب الكوري" تفوز بجائزة "أغنية العام" المرموقة في حفل "جوائز إم تي في للأغاني المصورة لعام 2025" (2025 MTV Video Music Awards) الذي أُقيم في صالة يو بي إس أرينا (UBS Arena) بنيويورك.

وبالتوازي مع هذه الإنجازات، تستمر روزي حاليا في جولة عالمية مع أعضاء فرقة بلاك بينك، والتي انطلقت بحفلها المنفرد "DEADLINE" يومي 5 و 6 يوليو بملعب غويانغ الرياضي الرئيسي.