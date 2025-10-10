النظام المصرفي والمالي في كوريا الشمالية

ⓒ KBS News

في العام الماضي، سجلت البنوك الكبرى في كوريا الجنوبية أعلى مستوى لها على الإطلاق من الأصول والأرباح في الخارج. وبحلول نهاية عام 2024، بلغت الأصول الخارجية لأربعة بنوك كبرى، بما في ذلك بنك "شين هان" وبنك "هانا"، حوالي 163 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة تزيد عن 60% مقارنة بعام 2020. وفي العام الماضي، بلغت أرباح البنوك الأربعة الكبرى في الخارج 10.8 مليار دولار، مما يشير إلى توسع نطاق القطاع المالي الكوري. فهل لدى كوريا الشمالية أيضا بنوك بأنشطة مالية مماثلة لتلك التي تقوم بها كوريا الجنوبية؟





البنوك التي نستخدمها هي مؤسسات مالية. وهنا، يشير مصطلح "مالي" بشكل أساسي إلى إقراض الأموال واقتراضها، حيث يقوم الأفراد الذين لديهم فائض في الأموال بإيداعها في البنوك، مما يسمح لمن يحتاجون إلى الأموال باقتراضها، مع دفع بعض الفوائد. وهذه العملية برمتها هي ما تعرف باسم "التمويل". لكن كوريا الشمالية تقدم تعريفا مختلفا عن ذلك.





"تشيه جيه هون" الباحث في معهد أبحاث الاستراتيجية المستقبلية التابع لبنك التنمية الكوري:

لدى كوريا الشمالية نظام مصرفي، ومع ذلك تختلف طبيعته ووظيفته عن النُظُم الموجودة في البلدان الرأسمالية، بما في ذلك كوريا الجنوبية. الفرق الأكثر أهمية هو أن البنوك الكورية الشمالية هي في الأساس مؤسسات تديرها الدولة. فهي ليست كيانات مالية مستقلة، بل تعمل كجزء لا يتجزأ من القطاع الاقتصادي الذي تديره الدولة. ولا تعمل البنوك بشكل مستقل لتحقيق أرباح، بل إن دورها هو تنفيذ وإدارة الأموال بشكل صارم في إطار النظام الاقتصادي المخطط للدولة. وتستند السياسة المالية لكوريا الشمالية تاريخيا إلى المبادئ المالية الاشتراكية. يشير مفهوم "المؤسسات المالية الاشتراكية" إلى أن الدولة تمتلك وتدير جميع المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك. وقد تحررت كوريا من الحكم الاستعماري الياباني في عام 1945. وشرعت كوريا الشمالية في تأميم جميع البنوك، وهي عملية اكتملت إلى حد كبير بحلول الخمسينيات. ومن السبعينيات إلى التسعينيات، حافظت الدولة على نظام مصرفي أحادي.





في كوريا الشمالية، تُدار الشؤون المالية من قبل كيان واحد، هو البنك المركزي الكوري الشمالي.





"تشيه جيه هون":

أهم مؤسسة مالية في كوريا الشمالية هي البنك المركزي لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وهو ما يعادل البنك المركزي في كوريا الجنوبية. تقع هذه المؤسسة في قلب النظام المالي لكوريا الشمالية. كانت كوريا الشمالية في البداية تعمل بنظام مصرفي أحادي، يتميز بوجود بنك واحد فقط، هو البنك المركزي، وعدم وجود بنوك تجارية. وقد سمح هذا النظام المركزي للبنك المركزي بالإشراف على جميع العمليات المالية، بما في ذلك جمع الأموال للشركات، ومراقبة تداول العملة. وقد حاولت كوريا الشمالية جذب الأموال الأجنبية من أجل التنمية الاقتصادية من خلال المعاملات الخارجية. ونتيجة لذلك، منذ أواخر السبعينيات، زادت المشروعات المشتركة مع الدول الأخرى والمعاملات بالعملات الأجنبية، وبدأت تظهر بنوك متخصصة في العملات الأجنبية للمشروعات المشتركة.





تطبق كوريا الجنوبية نظاما مصرفيا مزدوجا، حيث يتولى البنك المركزي مسؤولية إصدار العملة وتنظيمها، بينما تتولى البنوك التجارية إدارة الودائع والقروض وبعض خدمات التأمين. وفي المقابل، تلتزم كوريا الشمالية بنظام مصرفي أحادي، حيث تدير الدولة الإنتاج والتوزيع. وفي هذا النظام، يؤدي البنك المركزي جميع هذه الوظائف. وبالطبع، يوجد في كوريا الشمالية مؤسسات أخرى إلى جانب البنك المركزي، تشمل بنك التجارة الخارجية، المتخصص في التجارة والعملات الأجنبية، والمصارف المشتركة، والمؤسسات المخصصة للمدخرات مثل مكاتب البريد ومكاتب الادخار. لكن تداول العملة والتحكم فيها يتم حصريا من خلال البنك المركزي. وعندما فرضت الولايات المتحدة عقوبات بعد التجربة النووية السادسة لكوريا الشمالية في عام 2017، كان البنك المركزي هدفا رئيسيا لتلك العقوبات.





البنوك في كوريا الشمالية لا تعمل كمؤسسات مالية تقليدية، فهي في جوهرها وكالات حكومية مكلفة بمراقبة الاقتصاد الوطني وتوزيع موارد الميزانية. وقد أدى هذا الهيكل إلى نظرة المواطنين الكوريين الشماليين إلى الخدمات والمؤسسات المالية بقدر من عدم الثقة.





"تشيه جيه هون ":

المشكلة الرئيسية في النظام المالي لكوريا الشمالية هي افتقاره إلى المصداقية. وإذا لم تكن هناك ثقة في البنك، فسوف يكون عديم الفائدة، لأن البنوك تمنح الائتمان على أساس الثقة. وإذا لم يثق أحد في البنك، فسيفقد غرضه. دعوني أشرح العوامل التي ساهمت في الوصول إلى هذه الحالة. أولا، هناك عدم يقين بشأن سحب الودائع. فغالبا ما يجد الكوريون الشماليون صعوبة في سحب أموالهم المودعة عند الحاجة. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى نقص السيولة داخل النظام المصرفي. ونظرا للرقابة الشاملة التي تمارسها الدولة وطبيعة الاقتصاد المخطط، يمكن للدولة أن تحول الأموال بسهولة لتلبية احتياجاتها الخاصة، مما قد يؤدي إلى حالات لا يتوفر فيها ما يكفي من المال للسحب. ثانيا، قد يتعرض الأفراد الذين يجمعون مدخرات كبيرة للتحقيق. ويمكن أن تؤدي الودائع المفرطة إلى إجراء تحقيقات، حيث قد تشكك السلطات في مصدر الثروة، مما يؤدي إلى إجراء تحقيقات رسمية. ومن الطبيعي أن يؤدي كل ذلك إلى ابتعاد الناس عن إيداع أموالهم في البنوك.





في ظل نظام البنك الوحيد، يؤدي البنك المركزي في كوريا الشمالية وظائف البنوك المركزية العادية إضافة إلى الخدمات المصرفية الأخرى. ومع ذلك، من الشائع جدا أن يتعذر على الناس سحب أموالهم المودعة، حتى بعد عدة أشهر من تقديم الطلب. ومما زاد الطين بلة، أن الإصلاح النقدي في عام 2009 أثار شكوكا عميقة في النظام المصرفي.





في 30 نوفمبر 2009، نفذت كوريا الشمالية إصلاحها النقدي الخامس، حيث تم تبديل الأوراق النقدية بنسبة 100 إلى 1. هذا يعني أنه تم تبديل 100 وون كوري شمالي إلى وون واحد جديد. وكانت أهداف هذا الإصلاح النقدي هي كبح التضخم، وتوسيع الموارد المالية للدولة، ولكن لم تسفر هذه المبادرة سوى عن تآكل كبير في ثقة الجمهور في النظام المالي.





أجرت كوريا الشمالية 5 إصلاحات نقدية، وعندما تسببت إصلاحات عام 2009 في فوضى عامة كبيرة، اتخذت إجراء غير معتاد بتقديم خبير اقتصادي لمعالجة الوضع، حيث أكد أن الاقتصاد يعمل بشكل سليم بعد إصلاح العملة، لكن الواقع كان مختلفا تماما.





ابتعد المواطنون الكوريون الشماليون عن البنوك وزادوا بدلا من ذلك من حيازاتهم النقدية، كما بدؤوا في اقتراض الأموال من طبقة "دون جو" الرأسمالية الجديدة التي كسبت الكثير من الأموال من خلال أنشطة السوق. ولم تقتصر الآثار السلبية لإعادة تقييم العملة الكورية الشمالية على ذلك فقط.





يفضل سكان كوريا الشمالية اليوان الصيني أو الدولار الأمريكي على العملة المحلية. وهذه التفضيلات شائعة لدرجة أن المتاجر الحكومية تعطي الباقي بالوون الكوري الشمالي إذا تم الشراء بالعملة الأجنبية. وقد تم تأكيد هذه الظاهرة أيضا من خلال تغطية "كي بي إس".





في أثناء تغطيتها لبطولة كرة القدم الدولية للشباب في بيونغ يانغ في عام 2018، زارت فرقة أخبار "كي بي إس" متجر "مو ران بونغ" للهدايا التذكارية، الذي تديره مؤسسة مملوكة للدولة في العاصمة. وهناك، شاهدوا استخدام العملات الأجنبية في المعاملات جنبا إلى جنب مع العملة الكورية الشمالية. ومع تزايد عدم الثقة وعدم الاستقرار وعدم الرضا عن النظام المالي، نفذت كوريا الشمالية تدابير استثنائية لاسترداد الأموال الزائدة المتداولة في السوق.





"تشيه جيه هون ":

ظهور البنوك التجارية في كوريا الشمالية يعني أن الأسواق تتوسع في الدولة الشيوعية. ويمكن اعتبار ذلك انعكاسا لواقع أن هناك قدرا كبيرا من النقد المتداول خارج النظام المالي الرسمي. وفي حين كان البنك المركزي وحده قادرا على التحكم الفعال في الأموال داخل نظام متكامل بشكل محكم في الماضي، فإن التداول واسع النطاق للنقد خارج نطاق رقابته المباشرة جعل من الضروري استرداد هذه الأموال من خلال البنوك التجارية. في عام 2006، سنت كوريا الشمالية قانون البنوك التجارية لتسليم بعض وظائف البنك المركزي إلى البنوك التجارية. وبموجب هذا الإطار الجديد، تم تكليف البنك المركزي بأدوار مثل إصدار العملة وإدارة المالية العامة والإشراف المالي. ومن ناحية أخرى، تم تكليف البنوك التجارية بوظائف مثل إقراض الشركات والودائع والتسويات والتحويلات المالية. لذا فهي تؤدي بشكل أساسي الأدوار التي نربطها عادة بالمؤسسات المصرفية التجارية العامة.





حتى عام 2006، حافظت كوريا الشمالية على نظام مصرفي أحادي، حيث كان البنك المركزي يتولى حتى الودائع والقروض، ثم انتقلت إلى نظام مصرفي مزدوج مع سن قانون البنوك التجارية. وبالتزامن مع ذلك، تشجع الدولة الناس على استخدام بطاقات الدفع الإلكترونية.





في منتجع "يانغ دوك" الصحي، وهو وجهة سياحية شهيرة في كوريا الشمالية، يمكن للزوار إجراء مدفوعات إلكترونية. وعند استخدام البطاقات، يتم تسجيل المعاملات، مما يوفر أدلة لجمع الضرائب ويساعد في تتبع تدفق الأموال، حيث تسعى كوريا الشمالية جاهدة لجذب الأموال التي يحتفظ بها مواطنوها إلى النظام الرسمي. ولكن هل يمكن لمثل هذه الإجراءات أن تعيد النظام المصرفي والمالي في كوريا الشمالية إلى طبيعته؟





"تشيه جيه هون":

في كوريا الشمالية، يمثل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و50 عاما الجيل الرئيسي الذي يعمل بنشاط. ويوصفون بأنهم جيل المسيرة الشاقة. يحمل هذا الجيل ذكريات عميقة عن عيوب المؤسسات المالية والتجارب المؤلمة للإصلاح النقدي. وقد أصبح التمويل الخاص، القائم على طبقة "دون جو" وأسواق "جانغ ما دانغ"، بالفعل جزءا أساسيا من حياتهم الاقتصادية. لكي يحل النظام المصرفي الرسمي في كوريا الشمالية محل هذا التمويل الخاص المتجذر بعمق، سيكون من الضروري اتخاذ تدابير خاصة. في الوقت الحالي، يتعايش النظامان الماليان الرسمي وغير الرسمي في هيكل مزدوج. ويبدو أنه من الضروري دمج القطاع المالي غير الرسمي في الإطار المؤسسي لتمكين النظام المصرفي من العمل بشكل سليم. ولهذا الغرض، يلزم اتخاذ عدة خطوات، تشمل استعادة ثقة الجمهور، وتحديث البنية التحتية المالية، والأهم من ذلك، تخفيف العقوبات الدولية. فقط مع تخفيف العقوبات، يمكن للنظام المصرفي أن يعمل بشكل طبيعي حقا، وأن يشارك أيضا في المعاملات الخارجية.





يجب أن تكون البنوك مؤسسات موثوقة للغاية، حيث يمكن للناس إيداع وسحب الأموال حسب رغبتهم. ومع ذلك، فإن النظام المصرفي والمالي في كوريا الشمالية يقدم صورة مختلفة عن ذلك. ولاستعادة ثقة المواطنين والوفاء بدورها الأساسي كمؤسسات مالية، يتوجب على البنوك الكورية الشمالية أن تبذل مزيدا من الجهد.