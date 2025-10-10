المطرب شين سُنغ هون يعود بألبومه الثاني عشر بعد 10 سنوات من الغياب

ⓒ Dorothy Company

تمكن المغني وكاتب الأغاني شين سُنغ هون من العودة إلى الساحة الموسيقية بألبوم كامل يجسد 35 عاما من رحلته الفنية.

أصدر شين سُنغ هون ألبومه الثاني عشر "SINCERELY MELODIES" في الساعة السادسة مساء يوم 23 سبتمبر عبر مختلف منصات الموسيقى. ويعتبر هذا الألبوم الكامل هو الأول له منذ حوالي 10 سنوات، وتحديدا منذ ألبومه الحادي عشر "I am...&I am".

يقدم شين سُنغ هون أغنيتين رئيسيتين: "جاذبية تسمى أنت (You Called Gravity)" و"بصدق . (TRULY)" تتناول أغنية "جاذبية تسمى أنت" مشاعر بداية الحب ونهايته وما يعقب ذلك، من خلال مزج لحن الغيتار الصوتي مع الغيتار الكهربائي. أما الأغنية الرئيسية الثانية "بصدق"، فتجسد بصدق مشاعر شين سُنغ هون الصادقة والدافئة. ومن خلال هاتين الأغنيتين، يعيد شين سُنغ هون تعريف الحب والفراق.

بالإضافة إلى الأغنيتين الرئيسيتين، يحتوي الألبوم "SINCERELY MELODIES" على أغنية "هي كانت (She Was)" التي تحمل رسالة عزاء وراحة لأولئك الذين يضحون من أجل الآخرين. كما يضم الألبوم "قائمة تشغيل الحب (Luv Playlist)"، وهي أغنية من نوع "سيتي بوب" يجربها شين سُنغ هون للمرة الأولى في مسيرته الفنية، مما يظهر طيفه الموسيقي الواسع بلا حدود. وهناك أيضا أغنية "لحظة النجمة (A Moment of Stars)" التي تتحدث عن أهمية اتخاذ القرارات المصيرية في الحياة، وأغنية "أتعلم الفراق (I Learn to Say Goodbye)" التي تعتبر جوهر أغاني شين سُنغ هون العاطفية، حيث يضيف صوته المؤثر لمسة حنين.

علاوة على ذلك، يضم الألبوم أغنية "في النهاية، لبعضنا البعض (At the End, To Each Other)" التي تستخدم آلة الميلوترون الموسيقية التي تعود إلى حقبة الريترو، وأغنية "يومنا ذاك (That Day's Us)" التي تستحضر حنين أيام المطر، بالإضافة إلى أغنية "معي (With Me)" التي يعبر فيها شين سُنغ هون عن امتنانه لمعجبيه الذين رافقوه طوال مسيرته. كما يحتوي الألبوم على أغنية "حول الوقت (About Time)" التي تتميز بصوت شين سُنغ هون الصافي والعذب، وكأنها إعادة صياغة لفيلم "About Time". ويختتم الألبوم بشكل مهيب بأغنية الأوركسترا "كالزهرة التي تتفتح وحيدة على حافة الهاوية (Like a Flower Blooming Alone on the Edge of That Cliff)"، ليصبح بذلك مجموع الأغاني 11 أغنية متنوعة.

يُذكر أن الألبوم الثاني عشر "SINCERELY MELODIES" هو ألبوم كامل أصدره شين سُنغ هون احتفالا بمرور 35 عاما على ترسيمه، ويحمل معنى "الألحان التي اكتملت من القلب". وقد شارك شين سُنغ هون في إنتاج وتأليف جميع أغاني الألبوم.