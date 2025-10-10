ⓒ JYP Entertainment

"بعد الفوز بالمركز الأول، نريد أن نؤدي أغنية حب ونحن نحمل باقات من الزهور على مسرح العودة."

بهذه الكلمات الحماسية، أطلق فريق الفتيان الصاعد "كيك فليب"، الأصغر في شركة JYP إنترتينمنت، بداية قوية.

أصدر فريق "كيك فليب" ألبومه المصغر الثالث بعنوان "My First Flip" وأغنيته الرئيسية "أغنية أغنيها للمرة الأولى" في الـ22 من هذا الشهر. وخلال حفل العرض الذي أقيم في قاعة "Yes24 Live Hall" بسيول، صرح أعضاء الفريق بأنهم "يريدون إظهار متعة التفاعل مع الجمهور من خلال عروضهم على المسرح"، مضيفين: "على الرغم من أهمية نتائج المخططات الموسيقية والشهرة، فإننا نطمح أن يُعترف بصدقنا على المسرح". وأكدوا مجددا على طموحهم قائلين: "بعد الفوز بالمركز الأول، نريد أن نؤدي أغنية حب ونحن نحمل باقات من الزهور على مسرح العودة".

يُذكر أن هذه الأنشطة ستتم بمشاركة 6 أعضاء فقط، وذلك بعد انسحاب العضو "أمارو" مؤقتا بسبب أعراض القلق النفسي. وقال أعضاء الفريق: "سنملأ المسرح حتى لا يشعر الجمهور بغياب أخينا الأكبر".

الألبوم الجديد "My First Flip" يضم 6 أغنيات، بما في ذلك الأغنية الرئيسية، وقد شارك جميع الأعضاء في كتابة وتأليف جميع الأغاني.

وفيما يخص الألبوم، أوضح العضو "كي هون" أن "الكلمة الأساسية في هذا الألبوم هي التعاطف والمواساة". وأضاف: "الجميع مر بتجربة الحب الأول، وأيضا بتجربة الاعتراف بالحب ثم الرفض. نأمل أن يتعاطف الكثيرون مع ألبومنا".