يوم التأسيس الوطني في كوريا الشمالية

في كوريا الجنوبية يتم الاحتفال في 3 أكتوبر بيوم التأسيس الوطني، المعروف أيضا باسم "غيه تشون جول"، وهي عبارة تعني حرفيا "يوم فتح السماء". ويحيي هذا اليوم المهم ذكرى تأسيس "كو جوسون"، أول مملكة كورية، على يد "دان غون 단군" في عام 2333 قبل الميلاد، وهو بمثابة مناسبة مهمة للكثيرين للتفكر في الجذور التاريخية العميقة والتراث الغني للشعب الكوري. ونظرا لأهميته الكبيرة، قد يتساءل المرء: كيف تحتفل كوريا الشمالية بهذا اليوم تحديدا؟





يُعد يوم التأسيس الوطني في 3 أكتوبر بمثابة بداية الشعب الكوري، وهو أحد الأعياد الوطنية الخمسة الرئيسية في كوريا الجنوبية، إلى جانب يوم حركة الاستقلال في 1 مارس، ويوم الدستور، وعيد الاستقلال، ويوم الأبجدية الكورية "هان غُل". وفي يوم التأسيس الوطني، تُرفع الأعلام في المنازل والشوارع والمكاتب العامة، وتقيم الحكومة حفلا تذكاريا رسميا في الصباح.





تقيم كوريا الشمالية أيضا أحداث يوم التأسيس الوطني الخاصة بها في 3 أكتوبر.





"جون يونغ صُن" الأستاذ في معهد العلوم الإنسانية والتوحيد بجامعة "كونكوك":

يشكل التاريخ أساسا مهما لكل من كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية في تأكيد أصولهما وشرعيتهما. ولهذا السبب، تحتفل كوريا الشمالية بذكرى "دان غون"، مؤسس أول مملكة كورية، وهي "كو جوسون". وفي حين تحتفل كوريا الجنوبية بهذا اليوم باعتباره عطلة رسمية، فإنه ليس كذلك في كوريا الشمالية. ومع ذلك، يُعتبر هذا اليوم منذ زمن طويل رمزا للتراث القديم العميق للأمة الكورية. ومن الطبيعي أن تستضيف كوريا الشمالية فعاليات مختلفة في يوم التأسيس الوطني في 3 أكتوبر. ويتم تنظيم معظم هذه الفعاليات من قبل مجلس "دان غون" للتوحيد الوطني. والمكان الرئيسي لهذه الفعاليات هو ضريح "دان غون" الواقع في منطقة "كانغ دونغ" في بيونغ يانغ. وتشمل البرامج النموذجية طقوسا لتقديس الأجداد وعروضا للموسيقى والرقص التقليديين وألعابا شعبية وطقوسا لزراعة الأشجار.





بدأت كوريا الشمالية في مناقشة يوم التأسيس الوطني بعد الانتهاء من بناء ضريح "دان غون" في التسعينيات، وأجرت "طقوس دان غون" لأول مرة في عام 1994، وأقامت نفس الطقوس في 3 أكتوبر من العام التالي. ومنذ عام 1997، ظلت تقيم فعاليات رسمية بمناسبة يوم التأسيس الوطني. وفي 3 أكتوبر من العام الماضي، قال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن حدثا تذكاريا أقيم أمام ضريح "دان غون" في بيونغ يانغ. وعندما كانت العلاقات بين الكوريتين، أقيمت أحداث تذكارية مشتركة بهذه المناسبة.





وجهت كوريا الشمالية دعوات إلى جماعات مدنية ودينية كورية جنوبية منذ أن أقامت "طقوس دان غون" في عام 1995. وكان حدث يوم التأسيس الوطني في عام 2002، على وجه الخصوص، ذا أهمية كبيرة.





اتفقت الكوريتان لأول مرة منذ انقسامهما على استضافة حدث مشترك بمناسبة يوم التأسيس الوطني، واحتفلتا بالفعل بهذه المناسبة معا في بيونغ يانغ. وبينما يتشارك الجانبان في تكريم أصل العرق الكوري، فإن تصوراتهما لأسطورة "دان غون" تختلف إلى حد ما.





وفقا للأسطورة، أسس "دان غون"، ابن "هوان أونغ" الذي نزل من السماء، و"أونغ نيو"، مملكة "كو جوسون" القديمة. وهذه الرواية متشابهة إلى حد كبير في الكوريتين. ومع ذلك، تختلف التفسيرات عندما يتعلق الأمر بالجبل الذي ورد في الأسطورة، حيث تروج كوريا الشمالية لجبل "ميو هيانغ" على أنه ذلك الجبل. وقد اكتسب جبل "ميو هيانغ" اسمه بسبب "مناظره الغامضة وأجوائه العطرة"، وهو يقع بالقرب من بيونغ يانغ، ويضم العديد من الآثار التاريخية، بما في ذلك معبد "بو هيون"، أكبر معبد بوذي في كوريا الشمالية، وباغودة مثمنة ذات 13 طابقا، من أواخر عصر مملكة "كوريو".





كما يوجد "كهف دان غون" في ذلك الجبل. وهذا الكهف هو موقع أسطوري يعتقد أن "أونغ نيو"، التي كانت في الأصل دبة، تناولت فيه الشيح والثوم لمدة 100 يوم، وتحولت إلى إنسانة وأنجبت "دان غون" في النهاية. وقد وصلت البقايا الأثرية المتعلقة بـ"دان غون"، التي ترجع جذورها إلى جبل "ميو هيانغ"، إلى منعطف جديد مع اكتشاف رفات "دان غون".





"جون يونغ صُن":

أعلنت كوريا الشمالية عن اكتشاف رفات "دان غون" في أكتوبر 1993، قبل يوم تأسيس الدولة. وأفادت بعض التقارير بأن الموقع الدقيق كان في منطقة "كانغ دونغ" في بيونغ يانغ. وكان الموقع يحتوي على غرفة حجرية مغطاة بتلة ترابية تعود إلى عصر "كو كوريو". وبداخلها، كان هناك هيكلان عظميان لرجل وامرأة، مع العديد من القطع الأثرية، بما في ذلك الحلي والمنحوتات والفخار. وبناء على تحليل عظام الحوض، قُدر أن الرجل كان يبلغ طوله حوالي 170 سنتيمترا. وللتحقق من عمر هذه الرفات، أجرت كوريا الشمالية تحليلا للكربون المشع، وأسفر عن نتيجة ترجع إلى 5011 عاما، مع هامش خطأ يبلغ 267 عاما زيادة أو نقصا. وبناء على هذه النتيجة، أكدت كوريا الشمالية بقوة أن هذه الرفات هي بالفعل رفات "دان غون". وفي نفس العام، قال الزعيم الكوري الشمالي آنذاك "كيم إيل سونغ" إنه من خلال تأكيد أن بقايا 'دان غون' تعود إلى 5011 عاما، فقد ثبت علميا أن 'دان غون' لم يكن شخصية أسطورية، بل كان الجد المؤسس الحقيقي لـ'كو جوسون'"، ثم أمر بإعادة بناء موقع دفن "دان غون" بطريقة مهيبة. وفي 11 أكتوبر 1994، أعيد بناء ضريح "دان غون" على منحدر جبل "تيه بيك" في بلدة "كانغ دونغ" في بيونغ يانغ. وهو على شكل هرم مدرج، يتكون من 1994 كتلة من الجرانيت للإشارة إلى اكتماله في عام 1994.





في الماضي، لم تركز كوريا الشمالية بوجه خاص على أسطورة "دان غون". حتى إن الموسوعة العلمية لكوريا الشمالية، التي نُشرت في الثمانينيات، وصفت الأسطورة ببساطة بأنها "أسطورة تأسيس كو جوسون". لكن الوضع تغير في عام 1993 عندما أعلنت كوريا الشمالية عن اكتشاف رفات "دان غون" وزوجته.





أعيد بناء قبر "دان غون" على شكل هرم من 9 طوابق، ويبلغ ارتفاعه أكثر من 20 مترا وعرضه 50 مترا. وفي أركانه الأربعة، تقف نمور حجرية مهيبة كالحراس. وتوجد أمام القبر نسخة عملاقة من خنجر برونزي يعتبر سلاحا رمزيا لعصر مملكة "كو جوسون". ويتعين على الزوار صعود أكثر من 300 درجة للوصول إلى المقبرة.





"جون يونغ صُن":

هناك تساؤلات مستمرة حول المنهجية الدقيقة المستخدمة لقياس الرفات التي تم استخراجها. وعلى وجه التحديد، ثارت الشكوك حول ما إذا كان التأريخ بالكربون يمكن أن يحدد بدقة مثل هذه التواريخ القديمة. كما أثيرت شكوك حول كيفية بقاء الرفات سليمة دون أن تتلف على مدى فترة طويلة. ومع ذلك، أكدت كوريا الشمالية أن بقاء الرفات يرجع إلى موقع القبر في منطقة من الحجر الجيري، حيث تسهم معادن الحجر الجيري في الحفظ. وحاليا، مدخل ضريح "دان غون" مغلق، مما يجعل أصالته أمرا غامضا. وقد يحاول المؤرخون من كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية إجراء تحقيق مشترك للتأكد من طبيعته الحقيقية. ولكن من وجهة نظر كوريا الشمالية، فمن المستحيل إجراء نقاش أو جدل حول حقيقة الضريح لأن "كيم إيل سونغ" قد أكد رسميا أصالته بالفعل. ولذلك لن يكون البحث ممكنا إلا عندما تسنح الفرصة في المستقبل.





تشكك الأوساط التاريخية في كوريا الجنوبية ودول أخرى في ادعاءات كوريا الشمالية، وذلك بناء على طرق التأريخ التي تستخدمها وحقيقة أن الحفريات والأبحاث أجريت من جانب واحد. وفي الواقع، من المستحيل تحديد ما إذا كانت نتائج تأريخ البقايا البشرية دقيقة بناء على البيانات المتاحة حاليا. ولكن لماذا قامت كوريا الشمالية بترميم الضريح على نطاق واسع وركزت بشكل كبير على "دان غون"؟





"جون يونغ صُن":

ينبني هذا التركيز على مفهوم الشرعية الوطنية. فبالنسبة لكل من كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية، يلعب التاريخ دورا حاسما في تأمين الشرعية الحقيقية والسيادة. ولتوضيح ذلك، فإن مطعما له تقاليد تمتد 3 أجيال يثبت أصالة طعامه بشكل أكثر إقناعا من مطعم تم افتتاحه حديثا. وتدعي كوريا الشمالية أن لديها شرعية تاريخية. وبالنسبة لأولئك الذين يؤكدون استمرارية كوريا التاريخية من "كو جوسون"، مرورا بـ"كو كوريو" و"كوريو"، ووصولا إلى "جوسون" في نهاية المطاف، فإن "كو جوسون" لها أهمية كبرى.





على العكس من ذلك، يتم في كوريا الجنوبية إعطاء أهمية تاريخية لمملكة "شيلا" الموحدة. وتستخدم كوريا الجنوبية مصطلح "شيلا الموحدة" للإشارة إلى أول كيان وحد شبه الجزيرة الكورية. ومع ذلك، ترفض كوريا الشمالية فكرة "التوحيد" خلال تلك الفترة. وفي هذا السياق، يصبح وجود "دان غون" مهما للغاية في دعم ادعاء كوريا الشمالية بأن الشرعية التاريخية تكمن لديها. وفي الماضي، كانت كوريا الشمالية ترفض إلى حد كبير ثقافة العصور الملكية، وتعتبرها إقطاعية، ولكن في التسعينيات، وفي مواجهة انهيار الدول الاشتراكية، ووفاة "كيم إيل سونغ"، والكوارث الطبيعية، دافعت كوريا الشمالية عن الثقافة الوطنية كوسيلة للتغلب على أزمتها.





مسلسل الرسوم المتحركة التاريخي "غو جو مونغ" هو إنتاج تلفزيوني كوري شمالي اختتم هذا العام عرض حلقاته الخمسين. وقد سلط المسلسل الضوء على فكرة أن الشرعية التاريخية تكمن في كوريا الشمالية من خلال تصوير عملية تأسيس مملكة "كو كوريو"، التي سكنت الجزء الشمالي من شبه الجزيرة الكورية.





"جون يونغ صُن":

يركز "غو جو مونغ" بشكل كبير على التحقق التاريخي. وعلى عكس الرسوم المتحركة الكورية الجنوبية التي غالبا ما تعطي الأولوية للشخصيات أو الحبكات الترفيهية، تقدم هذه السلسلة حقائق تاريخية من خلال الرسوم المتحركة. وقرب النهاية، يتم دمج لقطات حية تظهر الشخصيات وهي تزور مقبرة وتستمع إلى الشرح. ومن وجهة نظر المشاهد، هذه ليست رسوم متحركة. وبالنسبة للأطفال على وجه الخصوص، فإنها بمثابة أداة تعليمية مستمرة ومتكررة، تؤكد على أن هذه حقائق لا يمكن إنكارها. وهناك سلسلة رسوم متحركة أخرى مشابهة لها إلى حد كبير، وهي "الولد الجنرال". ومن خلال مراقبة هذه الأعمال، يتضح أن الرسوم المتحركة يتم إنتاجها باستمرار لتأكيد الشرعية الوطنية وأيديولوجية الاعتماد على الذات، خاصة بغرض تثقيف الصغار.





من خلال حملة "تصحيح التاريخ" التي قامت بها في التسعينيات، أعادت كوريا الشمالية ترميم ضريح "دان غون" وقبر الملك "تونغ ميونغ" وضريح الملك "وانغ كون". وبذلك، سعت كوريا الشمالية إلى إثبات سلالة تاريخية تربط بشكل مباشر بين الممالك الكورية القديمة، وبالتالي تضع نفسها في موقع الوريث النهائي لها، وبالتالي الترويج للنظام الحاكم وتعزيز الوحدة الداخلية.