السفير وليد صيام: القضية الفلسطينية هي القضية الأولى عالميا

عبر الهاتف بين سيول وطوكيو، تحدث للقسم العربي سعادة السفير/ وليد صيام سفير فلسطين لدى اليابان وكوريا حول آخر تطورات الوضع الفلسطيني، حيث قال إن تسارع الإبادة الجماعية في غزة وتوسيع المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، يمثل حملة منهجية للتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني على حساب القانون الدولي والاستقرار الإقليمي. ويقول أيضا إنه على الرغم من أن كوريا الجنوبية تدعم حل الدولتين، إلا أنها للأسف لم تعترف بالدولة الفلسطينية مثل العديد من الدول الأخرى مؤخرا، محذرا من كل يوم من التأخر في الاعتراف بالدولة الفسلطينية يرسخ من الظلم والإبادة الجماعية والتجويع والدمار الذي تقوم به الحكومة الإسرائيلية في غزة، وقال إن الحماية الأمريكية لإسرائيل ستؤدي إلى تآكل مصداقية الولايات المتحدة.

كما يؤكد سعادة السفير وليد صيام على أنه صار واضحا أن القضية الفلسطينية هي القضية الأولى عالميا، مطالبا كوريا الجنوبية بالدعم الرسمي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والدمار والمذابح في غزة. وطالب كوريا الجنوبية، كجهة فاعلة ومسؤولة، أن تضمن عدم تصدير أو استيراد الأسلحة مع إسرائيل، ويقول إنه لا يكفي فقط إصدار بيانات، مشددا على أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو حق متجذر في القانون الدولي. وبالإضافة إلى ذلك، طالب السفير صيام بنقل الخبرات الكورية إلى المؤسسات والمصانع الفلسطينية لتعليم الشعب الفلسطيني كيف يبني دولته.

