تدريب كوادر عراقية على استخدام وصيانة مروحيات سوريون في كوريا الجنوبية

أكملت مجموعة من المنتسبين التابعين لوزارة الداخلية العراقية دورة تدريبية في كوريا الجنوبية على استخدام مروحيات "سوريون" من طراز "كي يو إتش-1" المتخصصة في إطفاء الحرائق والبحث والإنقاذ.

وقالت وزارة الداخلية العراقية إن مديرية الطيران الداخلي التابعة لدائرة العمليات اختتمت الدورة التي شملت تدريبات عملية على تنفيذ الطلعات الجوية، مشيرة إلى أن الجانب الكوري أثنى على كفاءة الطيارين العراقيين وأدائهم المتميز خلال التدريبات.

وأضافت الوزارة أن اللواء الطيار "عماد شبلي محمد" مدير المديرية حصل على شهادة معلم طيران بتصنيف امتياز فئة "إيه"، وهي أعلى شهادة تدريب تمنح لهذه الطائرة في كوريا الجنوبية، إلى جانب شهادة طيار فحص الصيانة.

ومن جانبهم، أعرب الطيارون العراقيون عن اعتزازهم بالمستوى الذي بلغوه خلال التدريب، مؤكدين حرصهم على تسخير ما اكتسبوه من خبرات في خدمة الوطن، وتعزيز قدرات الطيران الداخلي على تنفيذ المهام الإنسانية والطارئة بكفاءة عالية.

يشار إلى أن وزارة الداخلية العراقية كانت قد تعاقدت مع شركة "كاي" الكورية لصناعات الطيران والدفاع لشراء مروحيتين "سوريون" من طراز "كي يو إتش-1" المخصصتين لمهام الطوارئ، مثل إخماد الحرائق وإنقاذ الأشخاص المحاصرين في أثناء الفيضانات والسيول.

ومن جهة ثانية، اختُتم برنامج تدريبي للميكانيكيين العراقيين على صيانة مروحيات "سوريون" الكورية متعددة الاستخدامات.

وقد تم إجراء هذا التدريب في مدرسة الطيران التابعة للجيش الكوري الجنوبي في مدينة نونسان بمقاطعة جنوب تشونغ تشنغ، بمشاركة 12 ميكانيكيا عراقيا، حيث تلقوا إرشادات عملية حول صيانة طائرات الهليكوبتر الكورية.