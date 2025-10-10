إطلاق اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين كوريا والإمارات في أبو ظبي

أعلنت اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة عن انطلاق أعمالها رسميا يوم الثاني والعشرين من شهر سبتمبر الماضي في أبو ظبي، لتصبح منصة جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وحضر حفل إطلاق اللجنة رئيس الرابطة الكورية للتجارة الدولية "يون جين شيك"، ونائب رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف الإمارات ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة "عبد الله سلطان العويس"، وحوالي 60 من رجال الأعمال الكوريين والإماراتيين.

وتم إطلاق اللجنة بعد أن وقعت الرابطة الكورية للتجارة الدولية واتحاد غرف الإمارات مذكرة تفاهم خاصة لإنشاء لجنة لتوسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين في شهر يناير من عام 2023.

وتتألف اللجنة من 3 لجان فرعية متخصصة في الرقمنة والذكاء الاصطناعي والتنقل، والآلات المتقدمة، والطاقة والبنية التحتية، وسوف تتركز أنشطة هذه اللجان الثلاث على تعزيز التعاون في قطاعات الصناعات المستقبلية.

وتشارك في أعمال لجنة التعاون الاقتصادي بين كوريا والإمارات 25 شركة كورية، منها "بوسكو إنترناشيونال"، و"كاكاو موبيليتي"، و"تويني"، إلى جانب عدد من كبريات الشركات الإماراتية، بهدف تحقيق نتائج ملموسة على صعيد التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وسوف تتركز خطط اللجنة على عقد اجتماعات دورية وتنظيم موائد مستديرة للأعمال لتبادل المعلومات واستكشاف مشروعات تعاون مشتركة، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للمشاركة الاقتصادية.

وسوف يتمثل أحد أهداف اللجنة في دعم رؤية الإمارات الوطنية وبناء علاقات مشاركة استراتيجية في الصناعات المستقبلية، بما يتماشى مع طموحات البلدين نحو التنمية المستدامة.