كوريا الجنوبية تقدم 640 مليون دولار لدعم العراق

أكد السفير الكوري لدى العراق "لي جون إيل" يوم الأحد الماضي دعم كوريا الجنوبية لـ"رؤية العراق 2050"، ومشروع "طريق التنمية".

وقال السفير "لي"، خلال زيارته لمحافظة النجف الأشرف ولقائه مع عدد من المسؤولين المحليين والأكاديميين، إن كوريا الجنوبية تدعم رؤية العراق 2050 ومشروع طريق التنمية، مشددا على أن المشاركة العراقية الكورية الممتدة منذ عقود تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون في مجالات البنية التحتية والطاقة والدفاع وبناء القدرات.

وأضاف أن كوريا الجنوبية أسهمت منذ عام 1977 في تنفيذ مشروعات إستراتيجية مهمة، بما في ذلك تطوير ميناء الفاو الكبير وبناء مصفاة كربلاء الحديثة، إلى جانب دعم القدرات الدفاعية العراقية عبر التكنولوجيا الكورية المتقدمة.

وأشار السفير "لي" إلى أن كوريا الجنوبية قدمت أكثر من 640 مليون دولار لدعم إعادة إعمار العراق وتنميته الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى تدريب أكثر من 5 آلاف مسؤول عراقي ضمن برامج بناء القدرات.

وأكد أن تجربة كوريا في التحول من دولة خرجت من ويلات الحروب إلى واحدة من أبرز الاقتصادات العالمية يمكن أن تمثل نموذجا ملهما للعراق.