يوم تأسيس الحزب الحاكم في كوريا الشمالية

في كوريا الجنوبية، بدأت إجازة عيد الحصاد، تشوسوك، هذا العام يوم 3 أكتوبر، وتشمل يوم اعلى تأسيس الوطني، وتستمر حتى يوم الأبجدية الكورية "هان غُل" في 9 أكتوبر. ويستغل الكثيرون هذه العطلة التي تستمر أسبوعا كاملا للاستمتاع بالسفر أو المشاركة في أنشطة ثقافية، أو حتى مجرد الاسترخاء، ثم يعودون إلى روتينهم المعتاد يوم 10 أكتوبر، وهو يوم مهم للغاية في كوريا الشمالية، حيث يصادف الذكرى السنوية على تأسيس حزب العمال الحاكم. فلماذا تحتفل كوريا الشمالية بهذا اليوم بالذات كعيد وطني مهم؟





ظلت صحيفة "رودونغ شينمون"، وهي الصحيفة الرسمية لحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية، تشجع القراء منذ بداية هذا العام على الاحتفال بالذكرى الثمانين على تأسيس الحزب. وفي الشهر الماضي، رفعت الصحيفة من الحماس لهذه المناسبة الخاصة، وحفزت المشاعر الوطنية بين الجمهور. فما هو بالضبط يوم تأسيس الحزب؟ ولماذا يتم تسليط الضوء عليه بهذه القوة؟





"مون صونغ موك" رئيس مركز استراتيجية التوحيد في معهد الأبحاث الكوري للاستراتيجية الوطنية:

تحافظ كوريا الشمالية على نظام دكتاتوري أحادي، يعتبر فيه حزب العمال فوق جميع المنظمات. ويُعد يوم تأسيس الحزب أحد أهم 7 أعياد وطنية. وقد تأسس الحزب في 10 أكتوبر 1945، لذا فإن هذا العام يصادف الذكرى الثمانين على تأسيسه. وفي ظل أيديولوجية الاعتماد على الذات، "جو تشيه"، تصف كوريا الشمالية زعيمها الأعلى بـ"الزعيم الأبوي" والحزب بـ"الحزب الأم". ويشير هذا المفهوم الفريد إلى أن كل كوري شمالي لديه عائلتان: الدولة كعائلة كبيرة شاملة، وعائلته البيولوجية الأصغر مع والديه أو أبنائه. ومن هذا المنظور، فإن يوم تأسيس "الحزب الأم" يشبه عيد ميلاد الأم. وفي هذا العام أيضا، ستستغل كوريا الشمالية بلا شك هذا الذكرى السنوية كفرصة حاسمة لترسيخ الولاء لزعيمها "كيم جونغ أون"، وتعزيز الوحدة الداخلية، وتمجيد ونشر إنجازات الزعيم السابقة.





حزب العمال هو الحزب الحاكم الوحيد في كوريا الشمالية. وهو مؤسسة سلطة لا منافس لها، مسؤولة عن إدارة الدولة بوجه عام. وقام الحزب بدور حاسم في توريث السلطة عبر 3 أجيال من "كيم إيل سونغ" إلى "كيم جونغ إيل" ثم إلى "كيم جونغ أون"، وأصبح يوم تأسيسه أحد أبرز الأعياد في البلاد. وعلى وجه الخصوص، تحمل الذكرى الثمانين على تأسيس الحزب هذا العام أهمية رمزية كبيرة.





تولي كوريا الشمالية أهمية خاصة للذكرى السنوية التي تنتهي برقم خمسة أو صفر، وقد نظمت احتفالات ضخمة في الذكرى السنوية الخامسة والسبعين على تأسيس الحزب.





في منتصف ليلة 10 أكتوبر 2020، أقامت كوريا الشمالية استعراضا عسكريا ليليا لأول مرة. وبعد الاستعراض، أقيمت أيضا مسيرة جماهيرية ومسيرة بالشعلات. وفي اليوم التالي، أقيمت عروض غمباز جماعي وعروض فنية واسعة النطاق في استاد الأول من مايو في بيونغ يانغ. وتتجه الأنظار الآن إلى الذكرى الثمانين على تأسيس الحزب هذا العام.





"مون صونغ موك":

حاليا، يجري داخل كوريا الشمالية حدثٌ يسمى "نقل رسائل الولاء"، وهي رسائل موجهة مباشرة إلى "كيم جونغ أون"، حيث يكتب الجنود والشباب رسائل يتعهدون فيها بالولاء الثابت للزعيم، ويتم نقل هذه الرسائل بالفعل إلى بيونغ يانغ. ومن الجدير بالذكر أيضا أن البلاد تستعد لعروض غمباز جماعي. وتشير التقارير إلى أنه يتم حشد أكثر من 100 ألف شخص لهذا العرض الضخم. ومن خلال حركات متزامنة تماما، وألعاب البهلوانية بالبطاقات، والتلويح بالأعلام، والرقصات المعقدة، تهدف هذه العروض إلى تعزيز فكرة أن الجميع يسيرون في خطى متناسقة مع الحزب والنظام. وأعتقد أن كوريا الشمالية لديها أيضا نيّة واضحة لأن تظهر للمجتمع الدولي أنها لا تزال قوية وتحافظ على نظام موحد ومستقر، يتمحور حول زعيمها.





"نقل رسائل الولاء" هو حدث جماهيري يكتب فيه المواطنون رسائل يتعهدون فيها بالولاء لزعيم البلاد، ثم يرسلون مظروفات حمراء تحتوي على هذه الرسائل إلى بيونغ يانغ. وقد بدأ هذا الحدث بالفعل في جميع أنحاء كوريا الشمالية في أوائل سبتمبر.





علاوة على ذلك، هناك مؤشرات منذ الربيع على أن كوريا الشمالية تستعد لتنظيم عروضها الجماهيرية المميزة، التي تشمل الغمباز والرقص وغيرها، على نطاق واسع. ومن بين الاستعدادات المختلفة الجارية حاليا، يعد العرض العسكري الحدث الأكثر ترقبا. فهل ستقيم كوريا الشمالية عرضا عسكريا في يوم تأسيس الحزب هذا العام؟





"مون صونغ موك":

من المتوقع على نطاق واسع أن تقيم كوريا الشمالية عرضا عسكريا ضخما، فهي عادة ما تنظم عروضا عسكرية في المناسبات السنوية المهمة، مثل يوم تأسيس الجيش وغيرها من الاحتفالات التاريخية. وقد رصدت أجهزة المخابرات الكورية الجنوبية علامات على استعدادات كوريا الشمالية لإقامة عرض عسكري ضخم، قد يشارك فيه أكثر من 10 آلاف شخص. ويتطلب تنظيم مثل هذا العرض الضخم استثمارا كبيرا من الوقت. ويبدو أن القوات تواصل التدريبات في مطار "ميريم"، وهو مطار عسكري مهجور في بيونغ يانغ. وقد سافر "كيم جونغ أون" إلى بكين في أوائل سبتمبر لحضور العرض العسكري الصيني، ومن المرجح أنه استلهم الكثير من هذا الحدث. ورغم أن كوريا الشمالية قد لا تكون قادرة على تكرار الحجم الهائل للعرض الصيني، ولكن قد يكون لديها رغبة قوية في تقديم عرض مثير للإعجاب من نوع ما.





في يوم 21 سبتمبر، أكدت مصادر حكومية كورية جنوبية أن صور الأقمار الاصطناعية كشفت عن وجود عدد كبير من الأفراد والمعدات والمركبات في ساحة التدريب بالقرب من مطار "ميريم" في بيونغ يانغ منذ أوائل يوليو. وتتجه الأنظار إلى الحجم المحتمل ومحتوى العرض العسكري المرتقب، حيث كشفت كوريا الشمالية عن أسلحة غير مسبوقة خلال عرضها العسكري بمناسبة الذكرى 75 على تأسيس الحزب.





خلال العرض العسكري الذي أقيم قبل 5 سنوات، عرضت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا جديدا عابرا للقارات يتميز بزيادة طوله وقطره. كما كشفت عن الصاروخ "بوك غوك صونغ 4"، الذي يُعتقد أنه صاروخ باليستي يُطلق من غواصة. وإذا مضت كوريا الشمالية في إجراء عرض عسكري في يوم تأسيس الحزب هذا العام كما هو متوقع، فما هي الأسلحة الجديدة التي قد تختار الكشف عنها؟





"مون صونغ موك":

من بين الأسلحة التي قد تكشف عنها كوريا الشمالية، تجذب الصواريخ الباليستية العابرة للقارات أكبر قدر من الاهتمام. وقد سبق وأن كشفت بيونغ يانغ عن صواريخ عابرة للقارات وصولا إلى "هوا صونغ 19"، وربما تعرض "هوا صونغ 20" هذه المرة. ولا يمكننا استبعاد احتمال إجراء اختبار إطلاق له. كان الصاروخ متعدد الرؤوس من بين الأسلحة التي قال "كيم جونغ أون" إن بلاده ستسعى إلى الحصول عليها، وذلك خلال المؤتمر الثامن للحزب. وسوف يكون الصاروخ أخف وزنا، مع زيادة قوة الدفع والقدرة على حمل عدة رؤوس حربية. وإذا تم إطلاق الصاروخ نحو الولايات المتحدة، فسيمكن لرأس حربي واحد، على سبيل المثال، أن يستهدف العاصمة واشنطن، ويستهدف آخر مدينة نيويورك، وثالث لوس أنجلوس. ولا يمكننا استبعاد احتمال أن تكشف كوريا الشمالية عن مثل هذا الصاروخ خلال العرض العسكري. ومن المجالات الأخرى التي بذل فيها الزعيم الكوري الشمالي جهودا كبيرة: المدافع المضادة للطائرات. وأعتقد أن كوريا الشمالية قد تكشف عن نظام دفاع جوي جديد أو صاروخ "كروز".





من المتوقع إذن أن تكشف كوريا الشمالية عن صاروخ باليستي عابر للقارات جديد خلال العرض العسكري الذي ستقيمه احتفالا بالذكرى الثمانين على تأسيس الحزب.





في 8 سبتمبر، أشرف "كيم جونغ أون" على اختبار محرك للصاروخ الباليستي العابر للقارات الجديد "هوا صونغ 20". ووفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، كان اختبار دفع المحرك الأرضي هو المرحلة النهائية في تطوير المحرك. وهذا يؤكد عمليا تطوير صاروخ باليستي عابر للقارات جديد بعد أقل من عام من إعلان كوريا الشمالية أنها أجرت تجربة لإطلاق الصاروخ "هوا صونغ 19" باعتباره النسخة "النهائية" من سلسلة صواريخها طويلة المدى في أكتوبر من العام الماضي، ومداه يغطي كامل أراضي الولايات المتحدة الأمريكية. وقد تعرض كوريا الشمالية أيضا دبابات أو طائرات مسيرة جديدة، حيث إنها تعمل بنشاط على تعزيز قواتها التقليدية.





"مون صونغ موك":

كان "كيم جونغ أون" يركز في السابق بشكل حصري تقريبا على تعزيز القدرات النووية، لكن الحرب الأخيرة في أوكرانيا أظهرت نقطة حاسمة. فحتى مع وجود أسلحة نووية تحت تصرفه، لم يتمكن الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" من نشرها. وفي النهاية، حُسم الصراع إلى حد كبير بواسطة القوات التقليدية. تتفوق قوة كوريا الجنوبية العسكرية التقليدية بدرجة ملحوظة على قوة كوريا الشمالية. ولمعالجة هذا التفاوت، عرضت بيونغ يانغ مؤخرا أسلحة جديدة، بما في ذلك مدمرة تزن 5 آلاف طن، ودبابات جديدة، وأنظمة دفاع مدرعة محسنة. ومن المرجح أن يكشف الزعيم الكوري الشمالي عن سياسة جديدة لتطوير القوات النووية والتقليدية في وقت واحد خلال المؤتمر التاسع للحزب المقرر عقده في يناير 2026.





شدد "كيم جونغ أون" على الحاجة إلى تحديث القوات المسلحة التقليدية، وذلك في أثناء تفقده تطوير مركبات مدرعة جديدة. كما قال إن المؤتمر القادم للحزب سيطرح ما يسمى بـ"السياسة الموازية" المتمثلة في تعزيز القدرات العسكرية النووية والتقليدية في آن واحد. وإذا التزمت كوريا الشمالية بهذه التوجيهات الجديدة، فسيُظهر العرض العسكري لهذا العام جهودها لتحديث قواتها التقليدية. وبالإضافة إلى ذلك، هناك جانب آخر ينتظره الكثيرون في يوم تأسيس الحزب هذا العام، وهو احتمال زيارة الرئيس الصيني "شي جين بينغ".





وقف الزعيم الكوري الشمالي، في أول ظهور له على الساحة الدبلوماسية متعددة الأطراف مع العديد من رؤساء الدول منذ توليه منصبه، جنبا إلى جنب مع الرئيسين الصيني والروسي. وقد أدى ذلك إلى تعزيز العلاقات المتنامية بين كوريا الشمالية وروسيا، كما أعاد أيضا العلاقات التي كانت متوترة إلى حد ما بين كوريا الشمالية والصين. وفي قمة كوريا الشمالية والصين التي عقدت في بكين يوم 4 سبتمبر، أعلن "شي جين بينغ" عن نيته تعزيز التبادلات رفيعة المستوى.





بعد مكالمة هاتفية بين الرئيسين الأمريكي والصيني يوم 19 سبتمبر، أعلن "ترامب" أنهما اتفقا على الالتقاء في قمة "آبيك"، التي ستنطلق في كوريا الجنوبية يوم 31 أكتوبر. وسوف تمثل قمة "آبيك" في "كيونغ جو" أول لقاء بين الرئيسين الأمريكي والصيني منذ بداية ولاية "ترامب" الثانية. ولأن كوريا الشمالية دولة مبنية على حزب العمال، فإن يوم تأسيس الحزب ينظر إليه باحترام كبير، وهكذا يبدو أن شهر أكتوبر الجاري سيشهد نقطة تحول حاسمة في المشهد الجيوسياسي في منطقة شمال شرق آسيا.