RM من BTS يُطلق معرضه الفني الخاص بالتعاون مع متحف SFMOMA

ⓒ Big Hit Music

أعلنت شركة "بيغ هيت ميوزيك" التابعة لفرقة بي تي إس يوم 3 أكتوبر أن آر إم عضو الفرقة، سيُقيم معرضا فنيا خاصا بعنوان "RM X SFMOMA" بالتعاون مع متحف سان فرانسيسكو للفن الحديث، ومن المقرر أن يستمر المعرض من أكتوبر 2026 حتى فبراير 2027.

سيحتوي المعرض على ما يقارب 200 عمل فني، تتوزع بين مقتنيات آر إم الشخصية التي تعكس ذوقه الجمالي وحسّه الفني في الاقتناء، وبين أعمال مأخوذة من مقتنيات المتحف نفسه. والأهم من ذلك، سيشارك آر إم بشكل مباشر كمُنَسِّق فني في تنظيم هذا الحدث.

تُعد هذه الخطوة سابقة تاريخية إذ أنها المرة الأولى في تاريخ متحف سان فرانسيسكو للفن الحديث التي يتعاون فيها مع فنان من فن البوب الكوري. وقد جاءت المبادرة من المتحف نفسه بعد تقديره العميق لذوق آر إم الرفيع في جمع الأعمال الفنية وشغفه بالفن الحديث، ولهذا سيتم تنظيم المعرض بشكل مشترك بين المتحف وآر إم.

وعبّر آر إم عن رؤيته للمعرض قائلا: "نحن نعيش في عصر تُحدّده الحدود. آمل أن يوفر هذا المعرض فرصة للتأمل في الحدود الفاصلة بين الشرق والغرب، وبين كوريا والولايات المتحدة، والحداثة والمعاصرة، والذاتي والعالمي. لا توجد طريقة محددة للاستمتاع بالعمل الفني، لكني أتمنى أن يصبح جسرا صغيرا ولكنه متين للكثيرين."

وفي هذا الصدد، أشادت جانيت بيشوب، كبيرة المنسقين في متحف سان فرانسيسكو للفن الحديث، بالمبادرة، مشيرة إلى أن "الجمهور سيحظى بفرصة غير مسبوقة لتجربة حوار بين مجموعة آر إم الجميلة والتأملية من اللوحات والمنحوتات وبين مقتنيات المتحف."

تضم مجموعة آر إم أعمالا لفنانين بارزين من جميع أنحاء العالم، بمن فيهم أساتذة يمثلون الفن الكوري الحديث. ومن المقرر أن تُعرض أعمال من ثقافات وبلدان متنوعة، وسيُكشف عن عدد كبير منها للجمهور العام للمرة الأولى.