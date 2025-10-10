ⓒ PEPONI MUSIC

تعود فرقة جانّابي Jannabi بألبوم جديد يحمل في طياته الأجواء العميقة لجوهر الخريف.

وأعلنت الفرقة عن هذا الخبر بعد أن كشفت عن فيديو تشويقي عبر قنواتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي يوم 7 من هذا الشهر، مؤكدة: "سنُصدر ألبومنا الرابع الكامل 'Sound of Music pt.2 : LIFE' يوم 21".

يُمثل هذا الإصدار الجديد عملا فنيا تعيد فيه جانّابي صياغة "كيفية التعبير عن الحياة بالموسيقى". كما يحمل العنوان الفرعي 'LIFE' خلاصة الفلسفة الحياتية الفريدة للفرقة، والتي تجلّت سابقا في أغانيها مثل "الأحلام والكتب والقوة والجدار"، "وداعا أيها الحزن"، و"رومانسية الجزيرة المنعزلة".

تتكون سلسلة "Sound of Music" من مشروع الألبوم الرابع الكامل الذي قُسّم إلى جزءيْن. وفي حين أن الجزء الأول pt.1 الذي صدر في أبريل الماضي، جسّد الأمل والحيوية والرومانسية الشبابية، فإن الجزء الثاني pt.2 يأتي على النقيض ليحتضن إحساسا خريفيا مركّزا وكثيف المشاعر.

وسيُطرح الألبوم الرابع الكامل لفرقة جانّابي، التي تودّع أصداء الصيف الحار وتعود إلى الروح الغنائية للخريف، في تمام الساعة السادسة مساء يوم 21 من الشهر الجاري عبر مختلف منصات الموسيقى الإلكترونية.