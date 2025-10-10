جامعة هانكوك تستضيف حفل جائزة الملك عبد الله العالمية للترجمة

أقامت جامعة هانكوك للدراسات الأجنبية بالتعاون مع مكتبة الملك عبد العزيز العامة الحفل الحادي عشر لجائزة الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمية للترجمة في فندق فور سيزنس في سيول يوم الثلاثين من شهر سبتمبر الماضي.

يشار إلى أن هذه الجائزة ذات مكانة عالمية وقد أُنشئت في عام 2006 وتحمل أهمية كبيرة في تعزيز تبادل المعرفة والحوار الثقافي من خلال الترجمة بين اللغة العربية واللغات الأخرى.

وتتوافق هذه الجائزة مع "رؤية السعودية 2030" التي يقودها ولي العهد الأمير "محمد بن سلمان". وأُقيمت فعالياتها سابقا في كل من ألمانيا والمغرب والبرازيل وسويسرا إسبانيا ومصر والصين وفرنسا.

وتعد هذه المرة هي الأولى التي تُقام فيها في كوريا الجنوبية، وحضر حفل توزيع الجوائز شخصيات سعودية بارزة منهم وزير التعليم السعودي "يوسف بن عبد الله البنيان" والمشرف العام على مكتبة الملك عبد العزيز العامة "فيصل بن عبد الرحمن بن معمّر".

وقاموا بتكريم الفائزين والاحتفاء بإنجازاتهم ومساهماتهم في مجال الترجمة. كما جرى تكريم شخصيات كورية بجوائز تقديرية، منهم رئيس جامعة هانكوك للدراسات الأجنبية "باك جونغ وان".

وبهذه المناسبة قال رئيس الجامعة باك إن تنظيم حفل توزيع الجوائز هذا بالتعاون مع المكتبة السعودية يعدّ مناسبة رمزية تتماشى مع القيم الأكاديمية التي تسعى إليها الجامعة الكورية، مُعربا عن أمله في أن يتم تعزيز ذلك التعاون التعليمي والثقافي مع المملكة العربية السعودية على نحو أكبر.

يشار إلى أن منتدى علمي بعنوان "الترجمة والذكاء الاصطناعي: فرص وتحديات"، أقيم في قاعة إيه كيونغ بنفس الجامعة قبل إقامة حفل الجائزة.