يشارك الفنان الكوري البارز "كيم هي تشان" في فعالية فنية تقام حاليا في المملكة العربية السعودية ضمن "مبادرة الخوص".

الجدير بالذكر أن المبادرة التي أطلقها مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي "إثراء" عبارة عن مشروع ثقافي يحتفي بحرفة الخوص ويقدم إعادة تصور لهذه الحرفة من خلال مد جسور التواصل والمعرفة بين الحرفيين والمجتمعات المحلية في المنطقة الشرقية بالمملكة من جهة، والجمهور والمبدعين من حول العالم من جهة أخرى.

وتهدف المبادرة إلى تصوير نسيج النخيل باعتباره تراثا حيا ومصدرا للابتكار المستقبلي في الوقت ذاته، وبالتالي ربط هذه التقاليد الراسخة التي تمتد لمئات السنين مع حاضر الممارسات المعاصرة لهذه الحرفة التي تزال متأصلة بين واحات النخيل السعودية.

وفي هذا الصدد، تطرح المبادرة سلسلة من البرامج ذات الصلة، حيث تنعقد فعالية الإقامة الفنية بين محافظة الإحساء ومركز إثراء في الفترة من الثالث إلى الرابع عشر من أكتوبر الجاري بمشاركة عدد من الفنانين من مختلف دول العالم، منهم الفنان الكوري "كيم هي تشان".

الجدير بالذكر أن الفنان كيم هو نحّات معاصر ومصمم مميز. ويعبر من خلال أعماله عن العلاقات المختلفة بين الانسان والمواد المتعددة والمختلفة من حوله والطبيعة، حيث يمزج النحت التقليدي بالمنهج الحديث لإنتاج خط نحت جديد ومميز.

ويبتكر كيم منحوتات حيوية تتضمن استحضار الأشكال العضوية في صيغة طبيعية، ومن خلال تمكين المواد من البروز بشكل واضح في العملية الإبداعية، كما تتضمن أعماله كلا من الطبيعة المرنة وحسه البديهي.