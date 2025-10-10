التعاون الكوري المغربي في استعادة السجلات القديمة المغربية

قالت هيئة السجلات الوطنية التابعة لوزارة الداخلية والسلامة الكورية إنها استضافت 14 مسؤولا من هيئة السجلات الوطنية المغربية في دورة تدريبية لـ"تعزيز القدرات في حفظ وترميم الوثائق" استمرت من يوم 21 سبتمبر وحتى الأول من أكتوبر الجاري.

يشار إلى أن هذا التدريب جرى كعمل تعاوني لاحق لتنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين هيئتي البلدين في الأول من نوفمبر من عام 2022.

وأوضحت الهيئة الكورية أن البرنامج صُمم ليُنفذ على مدى ثلاث سنوات بين عامي 2022 و2026 بناء على طلب الجانب المغربي الذي أعرب عن رغبته في الاستفادة من ثقافة السجلات المتميزة وتقنيات الحفظ والترميم الكورية المتقدمة.

وركّزت الدورة الأولى التي أُقيمت في الرباط بالمغرب في شهر مايو من العام الماضي، على إرسال خبراء الحفظ والترميم من الهيئة الكورية إلى الموقع لتوضيح السياسات الكورية لإدارة السجلات ودعم التطبيق العملي للحفظ والترميم للوثائق الورقية.

وقد حققت الدورة نتائج ملموسة، خاصة في دعم أعمال حفظ وترميم وثائق السلطان المكتوبة بخط اليد، والتي تُعد إرثا تاريخيا ملكيا مغربيا.

واستهدفت دورة هذا العام رفع مستوى التطبيق العملي والخبرة المهنية للمشاركين من خلال تقديم تعليم متعمق في حفظ وترميم السجلات حسب أنواعها.

وشملت المحتويات التعليمية الرئيسية سياسات الحفظ والترميم للوثائق في كوريا، وتدريب عملي متعمق على حفظ وترميم الوثائق الورقية، وتدريب عملي على الرقمنة وترميم السجلات السمعية والبصرية إلى جانب إعداد خطة عمل تنفيذية لتعزيز قدرات الحفظ والترميم في المغرب.

على وجه الخصوص، ركز البرنامج على تعزيز الكفاءة المهنية للمتدربين من خلال اختبار حالة الوثائق المتنوعة مثل الورق والصور والأفلام، ومعالجة الحفظ، واستخدام مواد الحفظ المتخصصة، والمشاركة في تجربة عملية لعملية ترميم وثائق متضررة.