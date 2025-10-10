ⓒ YG Entertainment

صرحت شركة واي جي إنترتينم بأن فرقة الفتيات "بيبي مونستر" أصدرت ألبومها المصغر الثاني الذي يحمل اسم ""WE GO UP يوم الـ10 من الشهر الجاري.

يعد هذا الألبوم هو الإصدار الثالث للفرقة، بعد الألبوم المصغر الأول "BABYMONS7ER" والألبوم الكامل الأول ""DRIP.

يتضمن الألبوم 4 أغنيات، منها الأغنية الرئيسية التي تحمل نفس اسم الألبوم "WE GO UP" وهي أغنية هيب هوب قوية، بالإضافة إلى أغنية ""PSYCHO الجذابة التي تجمع بين الهيب هوب والرقص والروك، وأغنية الهيب هوب والآر أند بي "سوبا دوبا لاف" التي تعبر عن مشاعر الحب بنضج، وأغنية "وايلد" وهي أغنية بوب ريفي راقصة.

تتميز أغنية "WE GO UP" بالطاقة القوية المميزة لفرقة بيبي مونستر والراب الجريء، وتبرز فيها أصوات آلات النفخ النحاسية القوية التي تبدأ من مقدمة الأغنية.

وقدمت شركة واي جي وصفا للأغنية قائلة: "إنها ستأسر قلوب عشاق الموسيقى برسالة مفادها أن الفرقة ستكون 'مُغيرة قواعد اللعبة' التي ستهز العالم."

وقد التقت فرقة بيبي مونستر سابقا بحوالي 300 ألف معجب عبر 32 عرضا في 20 مدينة حول العالم، ضمن جولتها العالمية الأولى التي حملت اسم "هاللو مونسترز".

وتخطط الفرقة للترويج لأغنيتها الجديدة من خلال منصات متنوعة مثل البرامج الموسيقية، والراديو، ويوتيوب.