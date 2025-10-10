توايس تُصدر ألبوما خاصا بمناسبة الذكرى العاشرة لترسيمها

ⓒ JYP Entertainment

أصدرت فرقة الفتيات TWICE في العاشر من هذا الشهر ألبومها الخاص بمناسبة الذكرى العاشرة لترسيمها تحت عنوان "TEN: The Story Goes On".

تُعدّ الأغنية الرئيسية للألبوم، والتي تحمل اسم "ME+YOU"، بمثابة هدية قيّمة تقدمها الفرقة لنادي المعجبين الرسمي ONCE تعبيرا عن شكرها على الحب والدعم المستمرين على مدار السنوات العشر الماضية، خاصة وأن الفرقة على وشك الاحتفال بذكرى ترسيمها العاشرة في العشرين من الشهر الجاري.

يُرسل الألبوم الجديد رسالة مفادها أن قصة TWICE التي انطلقت مع ألبوم الترسيم "THE STORY BEGINS" عام 2015، ما زالت مستمرة بقوة حتى هذه اللحظة، بالتزامن مع بلوغها الذكرى العاشرة. أما أغنية"ME+YOU"، فهي عمل من نوع R&B Pop يمزج بين لحن آسر وإيقاع مبهج، وتتميز بكلمات دافئة شاركت العضوات في صياغتها، حيث تُقدم الفرقة من خلالها وعدا بالصداقة الأبدية بينهن وبين جمهور ONCE.

وبالإضافة إلى الأغنية الرئيسية، يضم الألبوم 10 أغنيات، تشمل الأغاني المنفردة لجميع العضوات التسع وهي: “MEEEEEE (NAYEON)”، “FIX A DRINK (JEONGYEON)”، “MOVE LIKE THAT (MOMO)”، “DECAFFEINATED (SANA)”، “ATM (JIHYO)”، “STONE COLD (MINA)”، “CHESS (DAHYUN)”، “IN MY ROOM (CHAEYOUNG)”، و . “DIVE IN (TZUYU)”

وفي سياق متصل، بينما تواصل TWICE جولتها العالمية السادسة بنجاح، تستعد الفرقة أيضا لعقد لقاء مع المعجبين بعنوان "VE UNIVERSE10" في قاعة هوا جونغ للألعاب الرياضية بجامعة كوريا في سيول، وذلك في الساعة الخامسة من مساء يوم الثامن عشر من هذا الشهر.