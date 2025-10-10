ⓒ ATTRAKT

فرقة الفتيات التي تُعرف بـ"جودة موسيقاها المضمونة"، FIFTY FIFTY، تعود من جديد.

وكشفت فرقة FIFTY FIFTY في مفاجأة سارّة يوم 10 أكتوبر، عبر حساباتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي في تمام الساعة 00:00، عن ملصق يُعلن عن موعد إصدار ألبومها الجديد في 4 نوفمبر القادم.

يحمل الألبوم الجديد عنوان."Too Much Part 1." ويُظهر الملصق مقصات وحصى مُتناثرة بألوان متباينة، بينما وُضعت فوقها صور بولارويد تظهر أيادي غير واضحة المعالم.

وبعد نجاحها الباهر في "العودة إلى المخططات" بفضل الأغنية الرئيسية لألبومها السابق "Pookie"، أثبتت FIFTY FIFTY جدارتها، حيث تمكنت من ترسيخ وجودها من خلال مهاراتها الفائقة وموسيقاها الآسرة التي لا تقاوم.

كما كان هذا العام حافلا بالإنجازات لفرقةFIFTY FIFTY؛ فقد شهد انتشار تحدي "Pookie" بشكل واسع، وحصدت الفرقة جوائز مرموقة من "حفل جوائز ديسك آووردز الأول"، و"جوائز سيول للموسيقى"، و"جوائز كيه ورلد دريم"، و"جوائز ولاء العملاء للعلامات التجارية لعام 2025".

ومن المتوقع الكشف عن المزيد من التفاصيل المتعلقة بالألبوم الجديد لفرقة FIFTY FIFTY في وقت لاحق.