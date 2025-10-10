تنظم ورشة دولية حول مستقبل المكتبات الكورية

ⓒ YONHAP News





بدءا من أمس الاثنين، تنظم المكتبة الوطنية الكورية "الورشة المتكاملة لمتخصصي الدراسات الكورية والشركاء الثقافيين من الخارج لعام 2025"، ومن المتوقع أن تستمر الورشة لمدة 6 أيام حتى 18 من هذا الشهر لمناقشة الاتجاه المستقبلي للمكتبات الكورية.

ويشارك في الورشة 17 أمينَ مكتبة مسؤولا عن الدراسات الكورية، ينتمون إلى مكتبات وطنية وجامعية وعامة ومراكز أرشيف كورية في سبع دول، منها أمريكا وألمانيا واليابان.

وتضم الورشة عددا من البرامج حول موضوع "الأرشفة الرقمية". تجدر الإشارة إلى أن المكتبة الوطنية المركزية ظلت تعقد هذا النوع من الورش منذ عام 2005 لتعزيز فهم المكتبات والثقافة الكورية ونشر الخدمات المتعلقة بكوريا.

ومنذ عام 2006، بدأت المكتبة "مشروع الشركاء الثقافيين" الخاص لأمناء المكتبات الأجانب من أجل تدريب الموظفين المتخصصين في خدمة المواد الكورية في الخارج وتعزيز التبادل الثقافي بين الدول.

وتتكون البرامج الرئيسية من عروض تقديمية من قبل المكتبة الوطنية حول خدمة حفظ الوثائق الوطنية ومشاركة مصادر المعرفة والمعلومات "الذاكرة الكورية"، وتجربة مكتبة المستقبل، ومحتوى الواقع المعزز للمكتبة الوطنية المركزية.

كما سيتم عقد عروض تقديمية يشارك فيها ممثلون من كل مؤسسة لمشاركة وضع مكتباتهم وخبراتهم العملية، بالإضافة إلى مناقشات لاستكشاف سبل التعاون الدولي.

وتوقع "كيم سُنغ جونغ" مدير الترويج للتبادلات الدولية في المكتبة الوطنية أن تسهم الورشة في تعزيز التعاون الدولي والشبكة البشرية في الدراسات الكورية.