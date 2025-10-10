الشرطي الهولوغرامي في حديقة كورية يستقطب اهتماما عالميا





تستقطب تقنية أمنية متقدمة تم تطبيقها على إحدى حدائق سيول اهتماما عالميا.

وقد ألقت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي الضوء على النظام الكوري "الشرطي الهولوغرامي ثلاثي الأبعاد" في تقرير أصدرته يوم 10 أكتوبر الجاري تحت عنوان "كيف تستخدم كوريا شرطة الهولوغرام لمكافحة الجريمة".

وكان مركز الشرطة في منطقة جونغ كو في سيول قد ركّب هذا النظام في حديقة جو دونغ في المنطقة في شهر أكتوبر من العام الماضي، حيث يتم عرض الشرطي الهولوغرامي في الحديقة على فترات متباعدة مدتها دقيقتان، يوميا من الساعة السابعة وحتى العاشرة مساء.

ويقدم الشرطي الهولوغرامي رسالة تحذيرية تقول إن هذه المنطقة مزودة بكاميرات مراقبة ذكية تراقب الجريمة في الوقت الفعلي.

وأعرب المواطنون عن تقييمات إيجابية للنظام، قائلين "في البلداية، قلت ما هذا؟ ونظرت إليه باهتمام" و"إنه أمر مدهش حقا" و"أعتقد أنه سيكون له تأثير في الوقاية من الجريمة" و"يبدو جهازا جيدا يمكّن النساء من المشي بمفردهن بأمان".

وقالت إذاعة بي بي سي إن هذه المنطقة المزودة بذلك النظام هي منطقة مكتظة بمنشآت الترفيه الليلية، موضحة أن معدل الجريمة انخفض بحوالي 22% منذ تركيب النظام.

وأضافت أن الشرطة الكورية تدرس توسيع نطاق تركيب النظام في مناطق أخرى بناء على هذه النتائج الجيدة.

وبالإضافة إلى الإذاعة البريطانية، قامت وسائل إعلام أجنبية رئيسية أخرى، مثل شبكة إن بي سي الأمريكية ودي دبليو الألمانية، بتغطية التكنولوجيا الأمنية الكورية المتقدمة عبر قنواتها على يوتيوب.