7 من كل 10 موظفين حكوميين كوريين يستخدمون الذكاء الاصطناعي

ⓒ YONHAP News





اتضح أن سبعة من كل عشرة موظفين حكوميين في الوزارات المركزية والحكومات المحلية الكورية لديهم خبرة في استخدام الذكاء الاصطناعي في مهامهم الفعلية.

ولكن تبين أن أكثر من 90 بالمائة من الوثائق التي تُعدها المؤسسات الإدارية تتم صياغتها بتنسيق يصعب على الذكاء الاصطناعي قراءته.

وجرى مسح مؤخرا حول "الوضع الحالي لاستخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع العام" بمشاركة 14 ألفا و208 موظفين في المؤسسات الإدارية على مستوى البلاد.

وفي المسح أجاب 91 بالمائة منهم بأنهم يكتبون المستندات الإدارية، مثل التقارير والخطط بتنسيقات مثل "اتش دبليو بي" أو صيغ صور أو ملفات "بي دي إف" ممسوحة ضوئيا، وهي أشكال يصعب على الذكاء الاصطناعي التعرف عليها.

وقال 69 بالمائة منهم إن لديهم خبرة في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل "تشات جي بي تي" و"كلود" و"كو بايلوت" و"جيميناي"، في مهام عملهم الفعلية.

ومع ذلك، أُثيرت مخاوف بشأن تسريب المعلومات بسبب ارتفاع نسبة الاستخدام عبر الشبكات المفتوحة الخارجية مثل شبكة الإنترنت.

ومن بين 12 ألفا و738 موظفا حكوميا يستخدمون الذكاء الاصطناعي، أجاب 55% من المستجيبين بأنهم يستخدمونه على شبكة الإنترنت.

وإذا أُضيف إلى ذلك من يستخدمون شبكة الإنترنت وشبكة العمل معا، فإن نسبة استخدام الشبكات الخارجية تصل إلى 68%.

وحول أغراض استخدام الذكاء الاصطناعي أجاب 42% منهم بالبحث عن البيانات وتنظيمها، و31% منهم بكتابة المستندات الإدارية وتلخيصها، و14% بتخليص محاضر الاجتماعات والتقرير، و6% بتلخيص نصوص التسجيلات الصوتية.

وتبين في المسح أن البنية التحتية التعليمية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الإدارية ضعيفة.

وقال 1.3 بالمائة منهم فقط إنهم يتلقون تدريبات على مهارات استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، مثل طرق كتابة المُوَجِّهات، أربع مرات أو أكثر سنويا.

كما أجاب 40 بالمائة منهم بأنهم يتلقون تدريبات في بعض الأحيان ما بين مرة و3 مرات سنويا، بينما أجاب 59 بالمائة بأنهم لم يتلقوا أي تدريب على الإطلاق.

علاوة على ذلك، لم تبلغ نسبة الموظفين الذين أفادوا بأن لديهم خبرة في تلقي تدريب يتعلق بالإرشادات التوجيهية حول حماية المعلومات الشخصية والأخلاقيات والأمن، سوى 40%.



