الكشف عن فيديو ترويجي لقمة آبيك 2025 في كيونغ جو

قبل انعقاد قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، "آبيك" لعام 2025 في مدينة كيونغ جو الكورية، كشف فريق التخطيط والإعداد لها عن فيديو ترويجي خاص يحظى باهتمام كبير داخل وخارج البلاد.

يتميز هذا الفيديو بظهور نخبة من النجوم الكوريين البارزين، منهم الفنان جي دراغون، بالإضافة إلى ظهور خاص للرئيس لي جيه ميونغ. وقد زادت مشاركة جميع النجوم دون أجر من أهمية الفيديو.

وأخرج الفيديو الترويجي المخرج "شين او صوك" المشهور بإخراجه المبتكر والمتحرر من الأطر التقليدية. وسعى المخرج شين إلى نقل الرسالة بأسلوب فريد يختلف عن القواعد المعتادة للفيديوهات الترويجية للمناسبات الوطنية.

ويظهر في الفيديو الفنان جي دراغون، سفير آبيك كبطل رئيسي، وينضم إليه ممثلون عن مختلف المجالات في كوريا، مثل المخرج السينمائي "بارك تشان اوك"، ولاعب كرة القدم الوطني السابق "بارك جي صونغ"، والفنانة "جانغ وان يونغ" من فرقة آيف، وقد شاركوا جميعا دون أجر لزيادة فعالية نقل رسالة القمة.

وأعرب المخرج شين عن شكره للمشاركة الفعالة من قبل الممثلين، مشيرا إلى أن جي دراغون خاض جدولا مزدحما، حيث عاد إلى كوريا للتصوير فور انتهائه من حفله في نيويورك بالولايات المتحدة، وغادر مباشرة بعدها إلى لاس فيغاس.

كما أن المخرج بارك شارك في التصوير فور عودته إلى البلاد، متزامنا مع جدوله المزدحم للترويج لفيلمه. ويتضمن الفيديو أيضا مواقف كوميدية ومرحة، مثل قول جي دراغون للفنانة جانغ "من فضلك، أخرجي سيارة رقم 2025" مما يثير الضحك.

وينتهي الفيديو بجلوس طياري الدول المشاركة في قمة آبيك، ثم يظهر الرئيس لي في ظهور مفاجئ كمرشد طائرات ليقوم بتوجيه طائرات الدول المشاركة بالترتيب خلف كوريا.

وفيما يتعلق بالدور غير التقليدي للرئيس لي، أوضح المخرج شين قصده الإخراجي قائلا إنه اعتقد أنه يجب أن يشارك الرئيس لي بصفته الشخصية التي تمثل الدولة المضيفة.

وقال إنه لم يرد أن يُظهره بصورة سلطوية، موضحا أنه طلب منه القيام بدور مُنظِّم مواقف الطائرات الذي يقوم بترتيب طائرات الدول المشاركة، وعبر عن امتنانه له على هذه المشاركة رغم أنها غير سهلة.

ونقل المخرج شين انطباعاته قائلا إن الهدف الأساسي من هذا المشروع هو الترويج لاستضافة قمة آبيك في مدينة كيونغ جو، وفي الوقت نفسه تمنى أن يشعر الشعب بـالفخر والاعتزاز بإقامة هذا الحدث الدولي.