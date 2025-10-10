كوريا بكونها شريكة رئيسية في أكبر معرض للأغذية في أوربا

ⓒ YONHAP News





يحظى الطعام الكوري بشعبية كبيرة بين شعوب دول آسيا وأمريكا الشمالية وأيضا الشعوب الأوربية. وقد أُقيم أكبر معرض للأغذية في العالم في ألمانيا حيث تم اختيار كوريا كدولة شريكة رئيسية لأول مرة.

وكان ذلك المعرض هو معرض "أنوغا"، أكبر معرض للأغذية في العالم، والذي يُطلق عليه اسم "معرض الإلكترونيات الاستهلاكية لقطاع الأغذية".

وقد امتلأت قاعة المعرض الضخمة التي تبلغ مساحتها 44 ضعف مساحة ملعب كرة قدم، بأكثر من 8 آلاف شركة من 110 دول.

والقسم الذي جذب أكبر قدر من الاهتمام كان الجناح الكوري الذي احتل المنصة الرئيسية في وسط المعرض. فبعد أن تم اختيار كوريا هذا العام كـ"دولة شريكة رئيسية" في المعرض لأول مرة، استقبل الجناح 170 ألف زائر.

وشاركت في المعرض 100 شركة أغذية كورية، وهو أكبر عدد في تاريخ المعرض، وشهدت الفعالية العديد من حالات توقيع عقود مباشرة في الموقع مع سلاسل التوزيع العالمية الكبرى.

وقال مسؤول في قطاع الأغذية الفرنسي إن الطعام الكوري نما بطريقة مثيرة حقا، مشيرا إلى أن السبب وراء هذا النمو الكبير للأغذية الكورية قد يرجع إلى موجة الثقافة الكورية "هالليو".

ورغم أن آسيا وأمريكا الشمالية ما زالتا تهيمنان على الحصة الكبرى من صادرات الطعام الكوري، إلا أن السوق الأوربية تشهد مؤخرا نموا سريعا وملحوظا في هذا المجال.

ففي العاصمة الفرنسية باريس، ارتفع عدد المطاعم الكورية من حوالي 100 مطعم في عام 2017 إلى ما يقرب من أربعة أضعاف هذا العدد هذا العام.

ولم يقتصر الأمر على المنتجات الغذائية الجاهزة فحسب، بل كانت هناك أيضا زيادة كبيرة في استهلاك صلصات ومكونات الطعام الكوري.

ويُباع الأرز الكوري في باريس بأسعار مقاربة لأسعاره في السوق الكورية، وهذه استراتيجية تهدف إلى تأمين القدرة التنافسية تماشيا مع تزايد الطلب الأوربي.

ويتجه الاهتمام الآن إلى ما إذا كانت الأطعمة الكورية، التي تحظى باهتمام كبير في أكبر معرض عالمي للأغذية في أوربا، ستتمكن من ترسيخ موطئ قدم لها لتوسيع قاعدة مستهلكيها بين الأوربيين ذوي الأذواق الصعبة.