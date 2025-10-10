رحلات الجري محبوبة بين الكوريين

ⓒ YONHAP News





هذه الأيام يتزايد عدد الكوريين من جميع الأعمار الذين يمارسون رياضة الجري بشكل كبير، وقد وصل عدد ممارسي الجري في كوريا إلى عشرة ملايين شخص.

كما نشهد حاليا رواجا كبيرا لظاهرة "رحلات الجري" التي تجمع بين السفر والمشاركة في سباقات الماراثون الدولية.

مثلا، تستعد السيدة "هان جو يون" التي دخلت عامها السادس في رياضة الجري، لرحلة الجري الثالثة لها، مدفوعة بسحر الجري في بيئات ذات مناظر خلابة ومميزة، حيث شاركت سابقا في ماراثون كيوتو في اليابان وماراثون برلين في ألمانيا.

وقالت هان إنها عندما سافرت شعرت بأن شيئا ما ينقصها، لكن البيئة التي تتيح لها الاستكشاف مع تحقيق إكمال الماراثون كانت ممتعة للغاية.

وهناك اهتمام كبير بهذا النوع من الرحلات، حيث أعرب أكثر من نصف عدد العدائين الكوريين عن رغبتهم في المشاركة في "رحلات جري" داخل وخارج البلاد.

مثلا في ماراثون أُقيم في جزيرة ساي بان في شهر مارس الماضي، كان واحد من بين كل ثلاثة مشاركين، كورياً.

وتماشيا مع ذلك، تسارع وكالات السفر المحلية إلى طرح منتجات سياحية تتضمن حقوق المشاركة في سباقات الماراثون. وتشمل هذه المنتجات كل شيء، من حجوزات الطيران والفنادق إلى التدريب المحلي مع مدربين متخصصين وتصوير السباق.

علاوة على ذلك، تتنوع جهود شركات الطيران لإقامة مشاركات وتأمين طلب جديد على السفر. فمثلا، قامت إحدى شركات الطيران العام الماضي بالتعاون مع علامة تجارية رياضية لتشغيل طائرة مستأجرة بالكامل لرحلة جري إلى جزيرة جيجو الكورية.



