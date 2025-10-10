يقال إن العالم الكونفوشي القديم "جونغ ياك-يونغ 정약용" أحب زهرة "كوك هوا" كثيرًا، وكان له طريقة خاصة للاستمتاع بها. فكان يزيل كل الأغراض من على مكتبه، ويضع عليه الزهور بحيث تفصلها مسافة بسيطة عن الجدار، ثم يضع الشموع في زاوية مناسبة ويشعلها، وكان هذا يعكس ظلالًا وأنماطًا عجيبة على الجدار خلفها. وكان يرتب أغصانها بحيث ترسم الظلال على الجدار ما يشبه الرسوم القديمة بالحبر، ويعيد تشكيلها مرة بعد مرة فتتراءى له سحبًا طافية في مكان بعيد... ويقال إنه كان يستمتع بلعبة ظلال الزهور مع صديقه "يون إي-صو"، ثم يحتسي معه كأسًا من الخمر، وينظم الشعر.





فنان من التراث: "كيم إيل-غو 김일구"

هو فنان حاصل على الإجازة الرسمية في فن أغنية البانسوري "جوك بيوك غا" التي تعتبر إحدى الكنوز الوطنية غير الملموسة. وكان هو من أبدع فن سانجو الآجنغ، كما برع في عزف الكاياغم. وقد ولد في عام 1940 في "هوا سُون" بمقاطعة جنوب جولا، وكان والده مولعًا بفن البانسوري، ولذلك استطاع أن يتعلم "تشون هيانغا" مع بلوغه سن التاسعة. وبعد انتهاء الحرب الكورية، رافق فناننا فرقة مسرحية رحالة، ولما كبر وُظف كعازف في الأوركسترا الوطنية، وشعر أنه مهما بلغ العازف من براعة في العزف، فإن الفن الحقيقي يبقى في صوت المطرب. وكان عمره حينها قد تجاوز الثلاثين، ولكنه تبع "باك بُنغ-سُول" وتعلم "جوك بيوك غا"، وحصل على اعتراف رسمي ببراعته في ذلك الفن في مسابقة جون جو عام 1983.





هويموري جابغا

أغنية "هويموري جابغا 휘모리잡가" هي أغنية كان مطربي سيول وكيونغي يغنونها في الماضي، وتتميز بأنها أغاني تدور حول البحار وحياة البحار على إيقاع سريع جدًّا. أما أغنية "مان هاك تشون بونغ 만학천봉" فتدور حول صياد ينادي أحد الصبية في الشارع ويطلب منه توصيل السمك الذي صاده إلى زوجته، وأن يبلغها أن زوجها يوصيها بأن تطهيه جيدًا. ولكن الصبي يرفض طلبه هذا في النهاية. وتتحدث الأغنية في البداية عن مكان وقوع الأحداث، في مكان في أعماق الجبل. ثم تصف الصبي وركوبته، وهو لا يركب الخيل أو الثيران كما قد نظن، بل يركب غزالة، وهو أمر فريد غير متوقع. وكان قد ربط شعره فوق رأسه، وربط قنينة ربما ملئت بالخمر في حزامه، وامتلأت الحقيبة القماشية التي حملها على ظهره بالأعشاب العلاجية. وهو من وصفه لا يبدو كصبي عادي، ولا شك أنه ليس من نوع الشباب الذي قد يقبل طلب الصياد بأن يؤدي هذه المهمة التافهة بالنسبة له. فلا بد أنه كان من المخولين بالإشراف على الأعشاب الطبية من قبل الملك أو الحاكم، ولم يكن ليقبل مهمة كهذه.





المقطوعات المقدمة في حلقة هذا الأسبوع:

- "تشانغ باكيه 창 밖에" أو: خارج النافذة، غناء" أنسامبل سول جيغي"

- "هنغ تاريونغ 흥타령" غناء "كيم سو-يون" وآخرين

- إلى مقطع من أغنية "جوك بيوك غا" بصوت "كيم إيل-غو" وعزف "كيم تشونغ-مان" على طبل البوك

- "آجنغ دُك جو 아쟁 독주" بعزف "كيم إيل-غو" على الآجنغ

- "هويموري جابغا مان هاك تشون بونغ 휘모리잡가 만학천봉" بصوت "تشيه سُو-هيون 채수현" وعزف "لي جيه-ها" على اليانغم والكومونغو

- "نان بونغا من أجل غراسونا" بأداء "ييه غيول باند 예결밴드"