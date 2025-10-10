أسطورة البداية

طبقًا للأساطير المؤسسة الكورية، فقد بدأ النسل الكوري من الملك الأسطوري دانغون.

وحسب هذه الأسطورة، فإنه قبل خمسة آلاف عام تقريبًا، أرسل ملك السماء أحد أبنائه، وكان اسمه "هوان-أُونغ" إلى الأرض، عالم البشر، فمارس نفوذه على ملوك الرياح والمطر والسحب ليدير أمور البشر على الأرض من زراعة وتحكم في الأمراض وغيرها. ويعتز الكوريون بأنهم من نسل ملك السماء الأسطوري نفسه. وحسب الأسطورة، فلم تكن مهمة الأمير ابن ملك السماء أن يعمر الأرض في كوريا فقط، بل أن يعمر الأرض كلها بما يخدم البشر في كل مكان. وكأن إفادة الآخرين كانت في قلب القيم الكورية من البداية. وقد جذبت الموجة الثقافية الكورية اهتمام الناس في كل أنحاء العالم، في تحقيق لهذه الرغبة الكورية الدفينة في الوصول إلى قلوب كل البشر.





فنان من التراث: "كيم أُون-ران 김운란"

وكان "كيم" من طبقة النبلاء، وقد اجتاز بعض اختبارات الخدمة العامة أيضًا، ولكنه أصيب بمرض في عينيه فقد على إثره البصر. وكان هدف أي نبيل هو اجتياز اختبارات الخدمة العامة للحصول على وظيفة في الحكومة يعمل بها طوال حياته، ولكن "كيم" وجد الطريق قد سُدَّ أمامه. وكانت خيارات أي شخص ضرير في ذلك الزمن هو العمل في قراءة الطالع أو في الغناء. ولما كان "كيم أُون-ران" من طبقة النبلاء، فلم يكن ذلك يليق به. تراكم الغضب في صدره، ولم يجد له مخرجًا إلا في تعلم عزف آلة الآجنغ. وهي آلة تشبه الكاياغم أو الكومونغو، وهي مكونة من آلة تصنع من الخشب ويوضع عليها أوتار تعزف عن طريق قوس خشبي. ولأن الآلة كبيرة والأوتار سميكة، فهي تخرج نغمات غليظة منخفضة. ويبدو أن هذه النغمات هي ما كان "كيم" يحتاجه ليتخلص من الغضب المكتوم بداخله. وذات يوم، كان يتجول، ثم دخل إلى مبنى قديم ليستريح فيه قليلًا، ثم أخرج آلة الآجنغ وبدأ في عزفها. وكانت نغماتها شديدة العذوبة، حتى أن الأشباح ذاتها استيقظت تأثرًا وبكت، ولما سمع هو أصواتها، فزع وقام ليركض هاربًا، وهي القصة المأثورة التي تناقلتها الأجيال عنه. وهي قصة، وإن لم تكن حقيقية على الأرجح، ترينا كيف أن عزفه الصادق كان كفيلًا بتمزيق نياط القلب.





أغاني الشيجو

تنقسم الأغاني التي تتغنى بأشعار الشيجو إلى "كاغوك" و"شيجو تشانغ 시조창". والشيجو-تشانغ هي الأغاني التي يغنيها المطرب منفردًا أثناء ضرب الإيقاع بيده على ركبتيه، وهي أغانٍ شعبية. أما الكاغوك فهي أغانٍ لها هيكل أكثر نظامًا وصرامة، وتغنى على أنغام الآلات الوترية، وتنقسم إلى أغانٍ مخصصة للمطربين من الرجال وأخرى للمطربات. وإذا حضر المطربين والمطربات معًا، فإن الفريقين يتبادلان الأدوار في الغناء، وفي النهاية يغنيان أغنية "تيه بيونغا" معًا. وهي الأغنية الوحيدة التي يغنيها المطربون والمطربات معًا. وهي أغنية تروي حكايات الملوك الصينيين قديمًا وتدعو إلى الاستمتاع بالعيش في سلام، في أمنية بأن يتمكن كل شخص وأي شخص من الشعور بالأمان والاستمتاع في حياته.





المقطوعات المقدمة في حلقة هذا الأسبوع:

- "بوريوم 보렴" بصوت "أوه جنغ-سُوك 오정숙" و"أن سُوك-صُن 안숙선"

- "بيناري غُوت" بأداء DNA

- "جاجين موري 자진모리" ضمن 박종선류 아쟁산조، بعزف "كيم يُنغ-كيل 김영길"

- "السيرك" أو "서커스" بعزف "كانغ أون-إيل 강은일" على الهيغم

- "جول جول جول باك باك باك 줄줄줄 팍팍팍" غناء "سام سان"

- "تيه بيونغا" بصوت "كيم وول-ها" و"كيم كيونغ-بيه"

- "نورم ماتشي شيناوي 노름마치 시나위"، أداء "كيم جُو-هنغ 김주홍" بمصاحبة "نورم ماتشي 노름마치"