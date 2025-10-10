يقال إن الكثيرين حول العالم جاؤوا إلى كوريا كي يشاهدوا الأماكن التي وردت في فيلم "كي بوب ديمون هانترز" على أرض الواقع. ففي بداية الفيلم، يلتقي الأبطال "رُومي 루미" و"جينُو 진우" في "بوكتشون هانوك ما أول 북촌 한옥마을"، وفي الليل ذهبوا إلى حديقة "ناك سان"، وأيضًا ظهر مسرح "ميونغ دونغ" في عرض "ساجا بويز"، و"تشونغ دام ديكيو 청담대교" حيث دارت معركة "هانتريكس"، وموقف سيارات "نام سان تاور". بالإضافة إلى الكثير من الرموز الثقافية والتقليدية الكورية التي ظهرت في الفيلم، مثل الغراب والنمر، ويقال إن المركز المخصص لبيع التذكارات التي تمثل هذه الرموز في المتحف الوطني الكوري قد ازدادت مبيعاته كثيرًا في الفترة الأخيرة.





حبكة الفيلم: بين الخيال والتراث

يدور فيلم "كيبوب ديمون هانترز" حول مجموعة من الشباب، منها مجموعة تبدو ظاهريًّا فرقة كيبوب للفتيات، بينما هي في واقع الأمر مجموعة من الكاهنات الشامانيات الموكلات بمطاردة الأرواح الشريرة. وفي الثقافة الكورية التقليدية، ليست الأرواح الشريرة بالضبط هي ما تسبب الضرر للبشر، بل الأشباح التي لديها مشاكل لم تنجح في حلها قبل موتها. ولذلك فهذه الكيانات تسبب ضررًا للبشر، ولكن دون قصد منها. فيكفي أن تقترب فقط بكل ما تحويه من طاقة مشاعر سلبية من البشر حتى تسبب لهم الضرر. ولذلك فالكاهانات الشامانيات الحقيقيات لا يطردت تلك الكيانات، بل تسمع منها ما يسبب لها الهم والكدر، ثم تُطعمها، وتصرفها إلى حال سبيلها في مزاج جيد.





فنان من التراث: "ها غيو-إيل 하규일"

اشتهر ببراعته في فن "كاغوك" والكاسا، والشيجو، أي أنه كان بارعًا في جميع أفرع أغاني "جونغا". وقد وُلد في عام 1863، وشغل عددًا من المناصب الرسمية في حياته. ويقال إن عائلته كانت تنتشر فيها موهبة الصوت العذب الجميل، ولذلك تعلم الغناء في صغره. وعندما استمع إليه عمه "ها جُون-غوون 하준권"، ثبطه قائلًا إنه لن ينجح أبدًا بصوت كهذا، ونصحه بأن يتوقف عن محاولات الغناء. ولكنه لم يستسلم، وذهب إلى أحد كبار أعلام الغناء في عصره ليتعلم منه الغناء، وهو الفنان "باك هيو-غوان"، وعندما استعمرت اليابان البلاد، تفرغ للغناء تمامًا. ولما سُرقت سيادة الدولة، واجه فنها الغنائي أيضًا خطر الاندثار. إذ وجد موسيقيو القصر، وفنانو القصر، وجواري الكيسنغ المتخصصات في الفنون الملكية أنفسهم بلا عمل ولا مأوى. فجمعهم "ها غيو-إيل 하규일" وأنشأ اتحادًّا لجواري الكيسنغ. وتحول ذلك مع الاستعمار إلى ما يشبه الوكالات الفنية الحالية التي تدير أعمال الفنانين.





المقطوعات المقدمة خلال حلقة هذا الأسبوع:

- أغنية "سيول" أداء "سانغ جا رو"

- "ضُك تاريونغ" أو أغنية كعك الأرز ضمن "سيول غوت" بصوت "كيم يو-كام 김유감"

- أغنية "بوك ديه غام 복대감" أداء "أكدان كوانغ تشيل 악단광칠"

- "نامتشانغ كاغوك بيون لاك نامودو 남창가곡 편락 나무도" غناء "ها غيُو-إيل"

- "سارانغ كوجتمال 사랑 거즛말이" أو: الحب كذبة بصوت "جونغ ما-ري"

- أغنية "كو أوم 구음"، بصوت "كيم سو-هي" وأداء "فرقة كيم ضُك-سُو للسامول نوري"

- "هانغل دويبوري" من مقاطعة شمال شونغ تشونغ 충청북도 بصوت "كيم يونغ-غي"

- "تشون جا دويبوري 천자뒤풀이" من أغنية "تشون هيانغا" بغناء وعزف "جي صُنغ-جا" على الكاياغم