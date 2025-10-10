الحلقة السابعة والعشرون: إنشاء ناقلات الغاز المسال وفتح صفحة جديدة في تاريخ صناعة السفن الكورية

بداية صناعة السفن في كوريا
في أوائل سبعينيات القرن الماضي، نجح "تشونغ جو-يونغ"، مؤسس مجموعة هيونديه الراحل، في تمويل مشروعه لبناء السفن من خلال أخذه لقرض من مصرف بيركلي الإنكليزي، وقد استخدم عملة كورية فئة 500 وون رُسمت عليها سفينة السلحفاة التاريخية الكورية ليحقق غرضه هذا. وبعد أخذ القرض، بدأ في بناء ساحة بناء السفن والسفن نفسها في الآن ذاته. وفي عام 1974 بنت كوريا سفينتين ضخمتين من سفن نقل البترول فئة 260 ألف طن، وكانت هذه أول خطوة كبيرة تأخذها صناعة السفن في كوريا. ومنذ ذلك الحين، بدأت كوريا في بناء السفن الكبيرة والناقلات الضخمة، حتى أصبحت من أكبر مصنعي السفن في العالم، وتفوقت على اليابان في أواخر تسعينيات القرن الماضي.
عملة الـ500 وون التي استخدمها "جونغ جو-يونغ",
حفل افتتاح ساحة بناء سفن هيونديه في أولسان عام 1972
ⓒ KBS
إطلاق ناقلة النفط فئة 260 ألف طن في 1974
ⓒ National Archives of Korea
نقطة تحول كوريا إلى دولة رائدة في تقنيات صناعة السفن: ناقلات الغاز المسال
في أوائل تسعينيات القرن الماضي، سعت كوريا لبناء ناقلة غاز مسال عملاقة، وهو نوع من السفن يتطلب تقنيات عالية، وفي ذلك الوقت كانت اليابان وأوربا في مقدمة مصنعيه. وتتطلب ناقلات الغاز المسال تقنيات متقدمة لأنها يجب أن تنقل الغاز المسال في درجة حرارة تقل عن 163 درجة مئوية ليحتفظ الغاز بسيولته. وقد أثبتت كوريا تفوقها بنجاحها في بناء ناقلة للغاز المسال في عام 1994، وسرعان ما حصلت على أول طلبية لتصنيع سفينة غاز مسال شركة نقل أجنبية. ومنذ ذلك الحين، أثبتت كوريا تفوقها في مجالات الأمان والتكنولوجيا في مجال صناعة سفن الغاز المسال.
بناء أول ناقلة غاز مسال في كوريا عام 1994
ⓒ KBS
صناعة السفن في كوريا وسعيها إلى تحقيق مستقبل أفضل بيئيًّا
كان النجاح الأولي لكوريا في صناعة السفن دافعًا لها لتُطور من نفسها، وتنتقل من زيادة كم السفن المصنعة إلى تطويرِها تكنولوجيًّا وكيفيًّا. وتشكل سفن ناقلات الغاز المسال المصنوعة في كوريا 70% من ناقلات الغاز المسال في العالم حاليًا، وهو ما يثبت تميزها غير المسبوق في مجال إنشاء سفن نقل الغاز المسال. ويسعى مصنعو السفن الكوريين جاهدين لتطوير سفنهم وجعلها أكثر صداقة للبيئة في الآن ذاته.