الحلقة السادسة والعشرون: حملة جمع الذهب، من الأزمة المالية إلى الرخاء الاقتصادي

أزمة العملة الأجنبية وقرض الإغاثة الطارئ

في عام 1977، وافقت الحكومة في كوريا على تلقي قرض أجنبي بلغ 55 مليار دولار تقريبًا من صندوق النقد الدولي وعدد من الدول الأجنبية. وقد سبب عدد من الأزمات هزة كبيرة في السيادة الكورية، ومنها قلة العملة الأجنبية في البلاد، وضعف أداء بعض الشركات المحلية، وامتداد الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي بدأت في جنوب شرق آسيا آنذاك. ولم تجد الحكومة الكورية بدًّا من طلب قرض إغاثة من صندوق النقد الدولي. وقد ضربت هذه الأزمة كوريا بعد عامين فقط من تجاوز متوسط دخل الفرد فيها 10 آلاف دولار وانضمامها إلى دول التعاون الاقتصادي.





السيد "ليم تشانغ-يول" نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يعلن طلب القرض من صندوق النقد الدولي

ⓒ KBS

تآزر الشعب الكوري وبدء حملة جمع الذهب شارك الشعب الكوري بكل فئاته طوعًا للتبرع بمقتنياته من الذهب للحكومة الكورية كي تسد البلاد دينها. ونتيجة لذلك استطاعت البلاد جمع 227 طنًّا من الذهب. ورمزت هذه الحملة إلى الأمل المجتمعي وروح التآزر في كوريا، ووفرت فرصة للشعب الكوري للاتحاد وتجاوز الأزمة بسواعد أبنائه.





برنامج خاص من كي بي إس بعنوان: "لننقذ بلادنا، لنجمع الذهب"

ⓒ KBS

الرئيس الكوري الأسبق "كيم ديه-جونغ" يشارك في حملة جمع الذهب

ⓒ KBS

تعديل هيكل النظام والمعاناة الاقتصادية طالب صندوق النقد الدولي كوريا بفرض نسب فوائد عالية، وأن تعيد هيكلة المؤسسات، وأن تجعل سوق العمل أكثر مرونة. وهكذا اضطرت الكثير من الشركات والبنوك لإعلان إفلاسها، ونتيجة لذلك تراجعت الاستثمارات بسرعة كبيرة. وهو ما جعل البلاد تعاني اقتصاديًّا. ولكن هذه الإصلاحات الجذرية سرعان ما ساهمت في إصلاح جذور مشكلة الاقتصاد الكوري، ووضعت أساسًا متينًا للتنمية المستقرة.





معاناة المواطنين من توابع الإصلاح الاقتصادي

ⓒ KBS

لجأ الكثيرون إلى الذهاب إلى الجبل متظاهرين بالذهاب إلى العمل بعد طردهم من وظائفهم

ⓒ KBS

التغلب على الأزمة: ميلاد جديد للاقتصاد الكوري بعد عام 1988، بدأ الاقتصاد الكوري يتعافى تدريجيًّا. وفي الثالث والعشرين من أغسطس عام 2001، نجحت كوريا في تسديد ديونها لصندوق النقد الدولي والدول الأخرى بالكامل، وبهذا انتهى إشراف صندوق النقد الدولي على نظامها الاقتصادي. وتعد كوريا من الأمثلة الناجحة وسط الدول التي تلقت قروض الإغاثة من صندوق النقد الدولي. وهي من أهم نقاط التحول في تاريخ الاقتصاد الكوري.



