وجهات مشاهدة أوراق الشجر في الخريف في كوريا الشمالية

ظهرت بوادر ألوان الخريف في جبل "سوراك" في كوريا الجنوبية يوم 2 أكتوبر، وهو ما يشير إلى البداية الرسمية لموسم أوراق الشجر الخريفية. وفي هذا الموسم، هناك العديد من الوجهات التي يستمتع الناس هنا بزيارتها. فماذا عن كوريا الشمالية؟ وما هي المواقع المشهورة بأوراق الشجر الخريفية الملونة؟





تتشكل أوراق الخريف عندما تغير درجات الحرارة ألوان أوراق الشجر. وتبدأ هذه الظاهرة عادة في المناطق الشمالية. وبينما تتوقع كوريا الجنوبية أن يصل موسم أوراق الشجر إلى ذروته بين أواخر هذا الشهر وأوائل نوفمبر، فإن كوريا الشمالية تتمتع حاليا بألوان أوراق الشجر الخريفية الرائعة.





"كانغ مي جين " المنشقة الكورية الشمالية والرئيسة التنفيذية لشركة "إن كيه" لتنمية الاستثمار:

ربما تكون عبارة "الجمال الطبيعي الخالص" هي أفضل وصف لخريف كوريا الشمالية. فنظرا لأن معظم المناطق لا تزال غير مطورة، فإن أوراق الأشجار الخريفية تنتشر في مختلف المناطق. وفي المناطق الحضرية، يبدو أن أشجار القَيْقَب هي الأكثر انتشارا، وتتخللها أشجار الصفصاف أيضا. عندما تنظر إلى تلك الأشجار، قد تنسى تماما سبب خروجك في ذلك اليوم. فعند النظر إليها تنسى الإحساس بالوقت، وتسمح لنفسك بالتجول في تقدير عميق لهذا الجمال لدرجة أن إحساسك بالوقت يتلاشى. لقد زرت شخصيا أماكن مثل جناح "أول ميل" وجناح "بو بيوك" الواقعين على تل "موران" في بيونغ يانغ. هذه المواقع غنية بالآثار التاريخية. وعندما أحاطت بي ألوان الخريف الزاهية هناك، شعرت بأنني محظوظة للغاية، وفكرت: "لا بد أن الناس منذ مئات السنين قد تأملوا هذا المشهد بالذات. على الرغم من أنني لست من عصرهم، إلا أنني أستطيع أن أشهد نفس المنظر الجميل، تماما مثلهم".





تؤكد قناة التلفزيون المركزية الحكومية في كوريا الشمالية على جمال المناظر الطبيعية الخريفية في المدن، حيث تقول إن أول ما يتذكره الناس خلال فصل الخريف هو الشوارع المزينة بأوراق الشجر الملونة. ولضمان التقاط هذه المشاهد الرائعة بشكل جميل، كثيرا ما يصعد فنانون من استوديو "مان سو ديه" للفنون، إلى تل "موران" لرسم لوحاتهم.





تل "موران" مشهور بأنه أفضل مكان لمشاهدة المناظر الخلابة في بيونغ يانغ. وتشبه قممه زهرة الفاوانيا المتفتحة، وهذا التشابه هو الذي أعطى التل اسمه". يتحول المكان إلى مشهد خلاب في الخريف، حيث تخلق مجموعة متنوعة من الأشجار، ولا سيما القيقب الأحمر، عرضا مبهرا من الألوان. ومن الشائع رؤية العرسان وهم يلتقطون صور زفافهم على خلفية ذلك المشهد، والأطفال يستمتعون باللعب تحت أشجار القيقب. وبينما يعتبر تل "موران" الوجهة الحضرية الممثلة لأوراق الشجر في الخريف، فإن جبال كوريا الشمالية الشهيرة توفر بيئة طبيعية رائعة حقا لمشاهدة ألوان هذا الموسم المبهرة.





يُعرف جبل "كوم كانغ" بروعة خريفه، ويُطلق عليه اسم جبل "بون غاك" خلال هذا الموسم، لأن منحدراته تصبح نابضة بالحياة بفضل أوراق الشجر قرمزية اللون، مما يجعل الجبل بأكمله يبدو وكأنه مشتعل بالألوان. وكلمة "بون غاك" تعني "الجبل العظيم ذو الأوراق الملونة". وتفتخر كوريا الشمالية، التي يتكون حوالي 80% من أراضيها من تضاريس جبلية، بعدد من الجبال المشهورة بجمالها الطبيعي المتميز. ومن الوجهات الأساسية لمشاهدة أوراق الخريف الخلابة جبل "تشيل بو"، الذي يعد أحد أشهر ستة جبال في كوريا الشمالية.





يشتهر جبل "تشيل بو" بمناظره الخلابة، وهو يحمل اسم "هونغ هوا"، أي جبل الأوراق الحمراء، في الخريف، بسبب أوراق الشجر الحمراء الخلابة. ومن المثير للاهتمام أن بعض الجبال في كوريا الشمالية تتغير أسماؤها مع تغير ألوان أوراق الشجر في فصل الخريف.





"كانغ مي جين :

يمتد جبل "كو وال" على عدة مناطق في مقاطعة جنوب "هوانغ هيه". كان يُسمى في الأصل جبل "كونغ هول"، ولكن تم تغيير اسمه إلى "كو وال"، الذي يعني "سبتمبر"، لأن أوراق الشجر الخريفية في الجبل في شهر سبتمبر تكون جميلة للغاية. وعلى مر القرون، نحتت عوامل التعرية الجوية تشكيلات صخرية غريبة تبدو وكأنها منحوتة بدقة بواسطة سكين. وتتدفق جداول الوادي إلى أسفل مثل الحبات اللامعة، وتتميز شلالات "ريونغ يون" بالضباب المتصاعد من الماء، وكثيرا ما يظهر قوس قزح ذو سبعة ألوان. ألوان الأشجار في جبل "كو وال" مذهلة للغاية لدرجة أن الكثير من الناس يزورونها للاستمتاع بجمالها.





يشتهر جبل "كو وال" بكونه قاعدة عمليات لشخصيات تاريخية، ويجذب الكثير من السياح في هذا الوقت من العام بسبب أوراق الشجر الخريفية الجميلة خلال الشهر القمري التاسع. وهناك جبل آخر يزوره الكوريون الشماليون أكثر من غيره خلال فصل الخريف، وهو جبل "ميو هيانغ"، الذي يقع في مقاطعة شمال "بيونغ آن".





يجسد جبل "ميو هيانغ"، الذي يعني اسمه "الجبل المهيب المعطر"، جمال الخريف في أبهى صوره، حتى إن روعته العميقة مؤثرة للغاية لدرجة أنها خُلدت في الشعر. ولهذا السبب، أنشأت كوريا الشمالية منتجعا سياحيا للمواطنين على هذا الجبل، الذي يشتهر بجماله الطبيعي النادر.









يقع جبل "ميو هيانغ" على بعد حوالي 150 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من بيونغ يانغ، ويمكن الوصول إليه عبر طريق سريع للسياح. وفي منطقة الجبل خيارات إقامة متنوعة، تتراوح بين فندق فاخر ينسجم تماما مع المناظر الطبيعية للجبل، إلى الإقامة في منازل خاصة. وعلاوة على ذلك، توجد في الجبل منطقة ترفيهية تفقدها شخصيا الزعيم السابق "كيم جونغ إيل".





تولي كوريا الشمالية اهتماما كبيرا بتطوير جبل "ميو هيانغ" كوجهة سياحية رئيسية. وعلى الرغم من أن حرية التنقل منصوص عليها في الدستور الكوري الشمالي، إلا أن السكان في الواقع لا يمكنهم مغادرة مناطقهم أو السفر إلى مناطق أخرى دون إذن رسمي. وبالنظر إلى هذه القيود على التنقل، كيف يتمكن الكوريون الشماليون من القيام برحلات لمشاهدة أوراق الشجر في الخريف؟





"كانغ مي جين ":

على الرغم من أن الكوريين الشماليين ممنوعون من السفر أو التنقل، إلا أنهم لا يزالون يستمتعون بأوراق الشجر الخريفية من خلال أنشطة منظمة مختلفة، مثل حملات التعبئة الجماهيرية أو الرحلات الميدانية أو الجولات الدراسية. على سبيل المثال، إذا زار الطلاب متحف "شين تشون" في مقاطعة "هوانغ هيه" في جولة دراسية، فيمكنهم اغتنام الفرصة للاستمتاع بمشاهدة الجبال الخريفية القريبة. وفي كوريا الجنوبية المتقدمة اقتصاديا، قد يحتاج المرء إلى السفر إلى المناطق الريفية للاستمتاع بالمناظر الطبيعية. ولكن في المقابل، توفر كوريا الشمالية، بمناطقها الشاسعة التي لم يبلغها العمران إلى حد كبير، الكثير من الأماكن للاستمتاع بأوراق الشجر الملونة في الخريف. ومن خلال الأنشطة التي يتم تنظيمها، يمكن للناس الاستمتاع بسهولة بالألوان الزاهية في أي مكان تقريبا. وفي أثناء العمل، يمكن للكوريين الشماليين الجلوس وأخذ استراحة قصيرة. وعندها، يحيط بهم جمال الطبيعة بكل بساطة. وأتذكر تجربة من الفترة التي كنت فيها رئيسة الاتحاد النسائي الاشتراكي الكوري الشمالي، حيث اصطحبت عضوات الاتحاد للعمل، وكانت ردود أفعالهن العاطفية تجاه ألوان الخريف مختلفة. فقد عبّر بعضهن عن أن الأوراق الحمراء تمثل متوسطي العمر المتحمسين، وأن الأوراق الصفراء ترمز إلى الجيل الأكبر سنا الذي يبدأ فترة الراحة. وبقيت أخريات صامتات تماما، مكتفيات بالنظر إلى الأوراق. وكشفت عيونهن عن دهشة شبابية، شبه طفولية، غارقة في العاطفة. وفي مثل هذه اللحظات، يجعل جمال الطبيعة الناس ينسون مصاعبهم.





يسافر الكوريون الشماليون إلى وجهات بعيدة لمشاهدة أوراق الخريف من خلال الرحلات الرسمية، مثل رحلات الشركات والرحلات المدرسية والجولات التعليمية. ومع ذلك، بالنظر إلى انتشار العديد من الوديان الجبلية العميقة في كوريا الشمالية والتكوينات الصخرية ذات الأشكال الغريبة، يمكن الاستمتاع بألوان الخريف الجميلة في كل مكان تقريبا، حتى خارج المواقع السياحية المحددة رسميا. وفي المناطق الريفية، حيث تقع القرى غالبا بالقرب من الجبال، يستغل العمال والطلاب الذين يتم إرسالهم للمساعدة في الحصاد الخريفي فترات الراحة للاستمتاع بألوان الشجر.





"كانغ مي جين":

عندما يخرج الناس من المدن مثل بيونغ يانغ أو "وان سان" في رحلات أو نزهات، فعادة ما يشترون الطعام من المطاعم الصغيرة على طول الطريق. وتوجد طاولات لتناول الطعام في كل متنزه ترفيهي في كوريا الشمالية. وعندما تجلس على إحدى طاولات المتنزه، فمن الشائع دعوة الغرباء للجلوس معك ومشاركة الطعام معهم. وإذا كان هناك أشخاص جالسون بالقرب منك، فقد تختار بعض الأطباق التي أحضرتها وتقدمها لهم. وفي المقابل، يشاركونك طعامهم. وفي المناطق الريفية، عندما يجتمع الناس لتناول الغداء، يمكنك أن تجد العديد من الأطباق الجانبية المختلفة التي أحضرها الأفراد، بعضها يحتوي على سمك "بولاك"، وبعضها على سمك الرمل، والبعض الآخر على البيض الملفوف. وفي كوريا الشمالية، هناك مقولة بعد تناول الطعام، هي: "دع الأرز يستقر قبل العمل". هذا يعني أنك تحتاج إلى إعطاء الطعام مهلة ليستقر في معدتك قبل استئناف العمل. لذلك، خلال هذه الفترة التي "يستقر فيها الأرز"، يستغل الناس الفرصة للاستمتاع بأوراق الشجر الخريفية الملونة، التي هي حقا رائعة.





ومثلما يجد الكوريون الجنوبيون حيوية في الاستمتاع بألوان الخريف، فإن الكوريين الشماليين أيضا يجددون مشاعرهم من خلال مشاهدة مناظر الخريف الخلابة. وقد صارت وسائل الإعلام الكورية الشمالية تركز أكثر على مشاهد الخريف خلال السنوات الأخيرة.





في عام 2023، بث التلفزيون المركزي الكوري الشمالي مشاهد الخريف في "مان مول سانغ"، وهو مسار سياحي يمثل جمال جبل "كوم كانغ" المهيب، حتى إنه استخدم طائرة مسيرة لتصويره. كما قامت صحيفة "رودونغ شينمون" الرسمية بالترويج لمختلف المواقع السياحية ذات الصلة بالخريف.





"كانغ مي جين":

تاريخيا، ظلت كوريا الشمالية تسلط الضوء على مناظرها الطبيعية. وفي السابق، كانت الإشادة بالطبيعة تقترن غالبا بنبرة سياسية، مرتبطة بالتمجيد لإنجازات الزعيم الأعلى. ولكن في الآونة الأخيرة، ركزت كوريا الشمالية بوضوح على الترويج للوجهات السياحية.

أعتقد أن هناك أسبابا متعددة وراء هذا التحول. قد يكون ذلك سياسة سياحية محلية مصممة لمواطنيها، أو ربما جهدا متعمدا لجذب السياح الأجانب. وبغض النظر عن الدوافع الدقيقة، فإن الهدف النهائي هو بلا شك تحقيق عائدات اقتصادية من خلال السياحة. ويبدو أن هذه المبادرة جزءٌ من استراتيجية أوسع نطاقا لتنشيط الاقتصاد الإقليمي والوطني. وإلى جانب مجرد عرض جمالها الطبيعي للزوار وتحقيق مكاسب اقتصادية، تسعى كوريا الشمالية أيضا إلى إظهار أنها اليوم مختلفة عما كانت عليه في الماضي، حيث تروج لصورتها كدولة عادية.





في ظل العقوبات الدولية القاسية، تعمل كوريا الشمالية جاهدة على تنمية صناعة السياحة لديها لتأمين العملات الأجنبية التي هي في أمس الحاجة إليها، بالإضافة إلى تحسين صورتها لدى المجتمع الدولي.