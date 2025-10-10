NMIXX تتصدر المخططات الكورية والعالمية بألبوم 'Blue Valentine'

ⓒ JYP Entertainment

حققت فرقة الفتيات NMIXX إنجازات لافتة بألبومها الكامل الأول.

أصدرت NMIXX ألبومها الكامل الأول 'Blue Valentine' والأغنية الرئيسية التي تحمل الاسم ذاته في تمام الساعة 6 مساء يوم 13 أكتوبر. واحتلت الأغنية الرئيسية 'Blue Valentine' المركز 11 في مخطط MelOn Top 100، والمركز الأول في MelOn Hot 100 ، 100 يوم، والمركز الأول في MelOn Hot 100 ، 30 يوما، والمركز الأول في مخطط Bugs في الوقت الفعلي، وذلك حتى منتصف ليلة 14 أكتوبر.

كما تصدر الألبوم المادي المرتبة الأولى في مخطط الألبومات على موقع Hanteo Chart الكوري لتجميع مبيعات الألبومات حتى الساعة 10 مساء يوم 13 أكتوبر، وفي الساعة 8 صباحا يوم 14 أكتوبر، تصدر مخطط iTunes Top Albums في هونغ كونغ وكازاخستان وسنغافوره، بالإضافة إلى مخطط Apple Music Top Album في كوريا.

يتضمن الألبوم هذه المرة، إلى جانب الأغنية الرئيسية 'Blue Valentine' التي تعبر عن نقطة تصادم المشاعر والرغبة في إشعال النار في قلب بارد، أغنية 'SPINNIN’ ON IT' التي أثارت الاهتمام بكشفها المسبق عبر الفيديو الموسيقي، وأغنية 'Phoenix' ذات الرسالة القوية حول النهوض كطائر الفينيق، وأغنية 'Reality Hurts' وهي أول أغنية لـNMIXX بكلمات إنغليزية شاركت في كتابتها ليلي، وأغنية 'RICO' التي تمزج بين البوب اللاتيني والهيب هوب، وأغنيتي 'PODIUM' و 'Crush On You' التي أضاءت حساسية هايوون بمشاركتها في كتابة كلماتهما.

وفي الوقت نفسه، ستقيم NMIXX أول حفل منفرد لها تحت اسمها في 29 و30 نوفمبر القادم.