فرقة SEVENTEEN تحتفل بمرور 10 سنوات على ترسيمها بمسلسل وثائقي بالتعاون مع Disney+

ⓒ Disney plus

بمناسبة الذكرى العاشرة لترسيمها، أعلنت فرقة SEVENTEEN عن إطلاق سلسلة وثائقية جديدة بالتعاون مع خدمة البث العالمية Disney+.

ووفقا لبيان صادر عن شركة PLEDIS Entertainment يوم 15 أكتوبر، سيتم عرض المسلسل الوثائقي المكون من 4 حلقات، والذي يحمل عنوان "SEVENTEEN: OUR CHAPTER"، لأول مرة عالميا عبرDisney+، على أن تُطلق حلقة جديدة كل أسبوع لمدة أربعة أسابيع، بداية من 7 نوفمبر.

المسلسل "SEVENTEEN: OUR CHAPTER" يستعرض رحلة الفرقة، من اللحظات المذهلة في جولتهم العالمية "SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR"، التي جذبت أكثر من مليون و37 ألف مشاهد، إلى كواليس لقاء المعجبين "2025 SVT 9TH FAN MEETING" الذي تم إعداده خصيصا لجمهورهم. كما يغوص المسلسل في عمق عملية إنتاج ألبومهم الكامل الخامس "HAPPY BURSTDAY"، الذي يجسد تحولا فنيا وشغفا جديدا.

وفي إطار احتفالهم بالذكرى العاشرة، تقدم الفرقة محتوى متنوعا لمحبيهم. على سبيل المثال، حطمت النسخة الكاملة من برنامج "Nanaminbak with SEVENTEEN"، التي صدرت في يونيو عبر منصة Weverse العالمية، الرقم القياسي لأكثر الفيديوهات مشاهدة في مجتمع الفرقة على المنصة في يوم إطلاقها. وقد تم بث البرنامج ليس فقط في كوريا عبر TVING وDisney+، بل وصل أيضا إلى 78 دولة ومنطقة عبر خمس منصات عالمية.

كما أن حفل منح الخواتم الجديد "SEVENTEEN NEW RINGS CEREMONY : SEVENTEEN WILL CHALLENGE ETERNITY"، الذي تم الكشف عنه قبل إصدار الألبوم الخامس، ترك أثرا عميقا لدى المعجبين، حيث عبر الأعضاء عن تصميمهم على تحدي الأبدية. ولا يزال المحتوى الذاتي للفرقة "GOING SEVENTEEN"، المعروف باسم "تحدي K-Pop اللامحدود"، يحظى بشعبية كبيرة، حيث وصلت مؤخرا إحدى حلقاته إلى 10 ملايين مشاهدة، لتكون بذلك الحلقة رقم 27 التي تحقق هذا الإنجاز.

وتواصل فرقة SEVENTEEN حاليا جولتها العالمية "NEW_" في الولايات المتحدة، ومن المقرر أن يزوروا لوس أنجلوس يومي 16 و17 أكتوبر، ثم أوستن يومي 21 و22 أكتوبر، ومدن أخرى.