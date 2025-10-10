دعوة خاصة من FIFTY FIFTY لمعجبيها TWENY في أول لقاء رسمي للحفلة الشتوية

ⓒ ATTRAKT

فرقة الفتيات FIFTY FIFTY ستقضي وقتا مميزا مع نادي معجبيها الرسمي، TWENY، هذا الشتاء.

ستعقد الفرقة أول لقاء رسمي للمعجبين بعنوان "FIFTY FIFTY: Welcome to Tweny Party" في قاعة Yes24 Wonderlock Hall في سيول يومي 5 و6 ديسمبر.

وبما أن هذا هو أول لقاء رسمي للفرقة منذ ترسيمها، فقد حظي الخبر باهتمام كبير من المعجبين بمجرد الإعلان عنه.

ازداد حماس المعجبين بعد الكشف عن ملصق اللقاء في 13 أكتوبر، والذي يظهر دعوة من FIFTY FIFTY إلىTWENY، ومن المتوقع أن يكون اللقاء بتصميم مميز على هيئة حفل دعوة خاصة لـ. TWENY

ومن المتوقع أن تقدم الفرقة عروضا ذات أجواء مختلفة في كل من اليومين، مما يتيح للمعجبين فرصة رؤية سحرها المتنوع. بالإضافة إلى ذلك، أعدت العضوات فقرات متنوعة يمكن الاستمتاع بها مع المعجبين، مما سيجعل هذا الوقت أكثر قيمة وخصوصية.

وبجانب عودتها القادمة في 4 نوفمبر بألبومها الجديد “Too Much Part 1"، أعلنت FIFTY FIFTY أيضا عن لقاء المعجبين في ديسمبر، لتشارك المعجبين أخبارا سارة وتقضي معهم نهاية عام دافئة ومليئة بالبهجة.

وبعد نجاح أغنيتي "Love Tune" و "Day & Night"اللتين حظيتا بثناء كبير في سوق الموسيقى العالمية، تواصل FIFTY FIFTY أنشطتها بنجاح وتعمل حاليا بجد للتحضير لعودتها ولقاء المعجبين.

وسوف تبدأ مبيعات تذاكر لقاء المعجبين الأول"FIFTY FIFTY: Welcome to Tweny Party" يوم 17 أكتوبر في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت كوريا، حصريا عبر موقع Yes24 Ticket.