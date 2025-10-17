رقصات الأقنعة التراثية، تال تشوم: صيحة ضد الظلم

في كوريا، توارثت كل منطقة نسختها الخاصة من رقصة "تال تشوم" –أو الرقص بالأقنعة—التقليدية. ففي منطقة "هوانغ هيه دو" نجد "بونغ سان تال تشوم 봉산탈춤"، وفي "هام كيونغ دو" نجد "بوك تشونغ ساجا نورم 북청사자놀음"، وفي سيول وكيونغي، توارثت الأجيال "파산대놀이, 양주별산대놀이"، وفي كيونغ سانغ، نجد "ها هوا بيول شين غوت تال نوري 하회별신굿탈놀이"، وفي كانغ-وون "كوان نوك ا ميون كك 관노가면극" وغيرها الكثير. وقد تختلف أشكال الأقنعة ومحتوى الرقصة، ولكن الهدف النهائي منها واحد: السخرية من الحكام. فنجد مقاطع تسخر من المتعالمين، وأخرى من الزوج الفاسد الذي لا يهتم إلا بعشيقاته الشابات ويسيء معاملة زوجته العجوز، التي تحاول احتمال معاملته القاسية لفترة، ولكن قواها تخور وتموت في النهاية. وفي الماضي، كانت رقصات الأقنعة لونًا فنيًّا يؤديه الرجال فقط. وكانوا يستخدمون رقصات الأقنعة لانتقاد طبقات السادة التي تظلمهم من جهة، وللسخرية من أنفسهم حين يسيؤون معاملة زوجاتهم اللاتي تقاسمن معهم الحياة بحلوها ومرها. وكأن القناع الذي كانوا يرتدونه أثناء الرقصة تحولهم إلى نقاد لأي ظلم وكل ظلم، حتى لو كان نابعًا من أنفسهم.





الأسد: عنصر أساسي في "تال تشوم"

من الجدير بالذكر أن ظهور الأسد في كل تلك الرقصات هو عنصر من العناصر المشتركة في مختلف نسخ هذه الرقصة. وهو أمر مثير نظرًا لأن الأسود لا تعيش في كوريا. وربما وصلت أخبار الأسد إلى كوريا مع انتقال البوذية من الهند إليها، فوصلتها صورته كحامي القيم والتعاليم البوذية. ونجد أن الأسد الذي يظهر في رقصات الأقنعة الكورية يأتي طاردًا للأرواح الشريرة ومستجلبًا للحظ السعيد.





فنان من التراث: "هام دنغ جونغ وول 함동정월"

عرضت دراما كورية في عام 1990 تستعرض حياتها بعنوان "كاياكو الراقصة 춤추는 가얏고". وكان عملًا فنيًّا يهدف إلى عرض الصعوبات التي واجهتها، وكيف حرصت على الحفاظ على روحها الفنية رغم ما قاسته. ورغم نجاحه جماهيريًّا، عارض فنانو الموسيقى التراثية المشروع وطالبوا بوقف عرض المسلسل لأنه يسيء إلى صورتهم ويعيد ذكرى احتقار الفنانين التراثيين في الماضي. وقيل إنها عانت كثيرًا بسبب غضب زملائها من ذلك المسلسل الذي لم يكن لها يد في إنتاجه أصلًا. واسمُها الأصلي هو "هام غم-ضُك 함금덕"، أما اسمها الفني الذي اشتهرت به "هام دنغ جونغ وول 함동정월" فهو يعني: الساطعة كالبدر. وُلدت في عام 1917 في بيت أسرة من الفنانين في مقاطعة جنوب جولا، وعندما بلغت الحادية عشرة من عمرها، التحقت بمدرسة إعداد جواري الكيسنغ، حيث تعلمت فنون الشعر والرقص وعزف اليانغم والكاياغم. وعندما بلغت التاسعة عشرة، شاركت في مسابقة أجرتها شركة كولومبيا للاسطوانات الغنائية، وفازت بها، فسجلت ألبومًا فنيًّا عرف به اسمها. ولكنها بعد ذلك صارت محظية لأحد المليونيرات، فتركت عالم الفن وأصبحت ربة منزل. وقاست الكثير من الصعاب في حياتها الشخصية، ومنها أن أولادها توفوا في سن صغيرة. وعندما بلغت الأربعين من عمرها، أمسكت الكاياغم مرة أخرى، وبدأت العزف. وحصلت على الإجازة الرسمية في ذلك الفن في عام 1980. ورغم ذلك، لم تتمكن من تجاوز الصعوبات المادية التي كانت تواجهها، وزاد عرض المسلسل وما صاحبه من ردة فعل سلبية من زملائها في العمل من هموما، فاعتزلت العالم، وماتت في هدوء في عام 1994.





أنواع الأغاني في التراث الكوري

لم تكن الأغاني كلها واحدة في الماضي، بل كانت تنقسم إلى عدد من التصنيفات الأساسية. مثل أغاني "الكاغوك" والـ"كاسا" والـ"شيجو"، التي كانت تتميز ببطء إيقاعها ورصانة كلماتها، وهي الخاصة بالطبقات العليا من المجتمع. ويقابلها أغاني "سوري" و"بان سوري" و"مينيو"، وهي من الأغاني الشعبية التي تثير المشاعر وتتميز بإيقاعاتها الحيوية ويتمتع بها الجماهير.





المقطوعات المقدمة في حلقة هذا الأسبوع:

- "مي يال 미얄" أداء "كيم ضُك-سُو" وآخرين

- "ساجا تشوم، با يون غوك 사자춤, 파연곡" ضمن "بوك تشونغ ساجا نورم 북청사자놀음" بأداء "دُنغ صُن-بون 동선본" وآخرين

- "ماسك دانس" أداء "بلاك سترينغ"

- "نجن جاجين موري، جاجين موري 늦은자진모리, 자진모리" بصوت "هام دنغ جونغ وول 함동정월"

- مقطع "تشو وول مان جونغ 추월만정" من أغنية البانسوري "شيم تشونغا" بصوت "كيم سُو-يون 김수연"

- أغنية "سيه تاريونغ 새타령" أداء "لي نالتشي"

- "هويموري شيجو تشانغ نيغو جا 휘모리시조 창 내고자" بصوت "جو إيل-ها 조일하"

- "بورن سانجونغ هايه 푸른 산중 하에" بصوت "كانغ غوون-سُون 강권순"