معهد الملك سيجونغ يعرض تعليم اللغة والثقافة الكورية في معرض الشارقة الدولي للتعليم

شاركت مؤسسة معهد الملك سيجونغ في معرض الشارقة الدولي للتعليم، الذي أقيم في الشارقة بالإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من الثامن وحتى الحادي عشر من أكتوبر الجاري.

وخلال مشاركتها، قامت المؤسسة بتقديم دروس تعريفية باللغة الكورية، وعرض عناصر من الثقافة الكورية التقليدية والمعاصرة.

وقد حظي جناح المؤسسة الكورية باهتمام كبير من الجمهور الإماراتي، حيث تجاوز عدد زوار الجناح 1700 زائر، مما يعكس تنامي الاهتمام باللغة والثقافة الكورية في العالم العربي.

ويعد معرض الشارقة الدولي للتعليم أحد أبرز الفعاليات التعليمية في منطقة الشرق الأوسط، ويشهد سنويا مشاركة عدد من الجامعات والمؤسسات التعليمية المرموقة من مختلف دول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا.

وشارك في معرض هذا العام أكثر من 100 مؤسسة تعليمية من 16 دولة، بما في ذلك مؤسسة معهد الملك سيجونغ الكورية، والتي تعد أول جهة حكومية كورية تشارك في هذا الحدث الدولي.

وعرضت المؤسسة مجموعة من المواد التعليمية التي طورتها بنفسها لتعليم اللغة والثقافة الكورية، منها كتب دراسية أساسية لتعليم اللغة الكورية، ومواد تعليمية لأغراض خاصة، مثل الترجمة الفورية والأعمال التجارية.

كما قامت المؤسسة بالترويج لاختبار سيجونغ لتقييم اللغة الكورية، والذي يتم من خلاله تقييم شامل لمهارات المتعلمين في اللغة الكورية على المستويات المختلفة، حيث قدمت دعما للراغبين في التقدم لأول دورة لاختبار معهد سيجونغ لتقييم اللغة الكورية المقرر إجراؤه يوم الخامس عشر من نوفمبر في أبوظبي.

وحظيت فعالية كتابة الأسماء بالخط الكوري التي نظمتها المؤسسة ضمن الأنشطة الجانبية، بإقبال كبير من الزوار، مما أتاح لهؤلاء الزوار فرصة تجربة جماليات الخط الكوري التقليدي والتعرف على التركيبة الفريدة لأبجدية الحروف الكورية.