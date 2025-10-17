اختتام فعاليات الأسبوع الثقافي الكوري في الجزائر بإيقاعات الكيبوب

اختتمت فعاليات الدورة العاشرة للأسبوع الثقافي الكوري في الجزائر، بتنظيم مسابقة للكيبوب في فئتيْ الغناء والرقص، حيث قام السفير الكوري لدى الجزائر "يو كي جون" بتكريم الفائزين خلال حفل أقيم في قاعة ابن خلدون مساء يوم الثامن من أكتوبر.

وقد تُوجت "خولة ملاك طيب" في فئة الغناء، فيما نالت "جميلة دراحي" المعروفة باسمها الفني "صودا "، جائزة فئة الرقص. أما فرقة "دريم زون دو كي شو " فقد حظيت بالجائزة الخاصة للجنة التحكيم تقديرا لأدائها المتميز.

وفي كلمة ألقاها بهذه المناسبة، أشاد السفير الكوري "يو" بعمق الروابط الثقافية بين كوريا الجنوبية والجزائر، معربا عن امتنانه الكبير لوزارة الثقافة والفنون في الجزائر على الدعم المستمر في إنجاح هذه التظاهرة التي وصفها بـالمهمة، مؤكدا أن الثقافة تظل جسرا أساسيا للتقارب بين الشعوب وتعزيز التفاهم المتبادل في عالم اليوم.

يذكر أن الأسبوع الثقافي الكوري في دورته العاشرة التي جرت فعالياتها من الرابع وحتى الثامن من أكتوبر، تميز بتنظيم معارض فنية متنوعة، وعرض فيلم "قصيدة إلى أبي" للمخرج "يون جيه كيون" في المجمع السينمائي "تي إم في"، إلى جانب مسابقة إتقان اللغة الكورية في قصر الثقافة "مفدي زكريا "، ومسابقة الكيبوب في قاعة ابن خلدون.