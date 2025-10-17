الجامعة الأردنية تحتفل بيوم هان غُل الكوري

ⓒ The Hashemite University

احتفلت كلية اللغات الأجنبية في الجامعة الأردنية بذكرى يوم هان غُل الذي يصادف مرور 579 عاما على ابتكار الحروف الأبجدية الكورية على يد الملك سيجونغ في عصر مملكة تشوسون، وذلك خلال فعالية نظمها معهد الملك سيجونغ في حديقة اللغات داخل الحرم الجامعي.

وتضمنت الفعالية مجموعة من النشاطات التفاعلية التي عرّفت الزوار على جمال اللغة والثقافة الكورية، من أبرزها حدث الكتابة الذي أتاح للطلبة تجربة كتابة أسمائهم بالأبجدية الكورية، وحدث المعلومات الذي قدم نبذة تاريخية عن نشأة هان غُل وأهميته في الهوية الكورية.

كما اشتملت الاحتفالية على مسابقات ثقافية، وألعاب تقليدية كورية، إضافة إلى تقديم أطعمة كورية متنوعة، وتوزيع هدايا تذكارية على المشاركين، في أجواء جسدت روح التبادل الثقافي والتعاون الأكاديمي بين كوريا الجنوبية والأردن.

وأكد عميد كلية اللغات الأجنبية الدكتور "مروان الجرّاح" أن الاحتفال بيوم هان غُل يأتي في إطار حرص الكلية على تعزيز الوعي باللغات العالمية وثقافاتها، وإتاحة الفرصة أمام الطلبة للتعرف على ثقافات الشعوب المختلفة عبر الأنشطة اللامنهجية.

وأضاف أن يوم هان غُل يمثل مناسبة وطنية في كوريا الجنوبية يحتفل بها الشعب الكوري سنويا تخليدا لابتكار الحروف الأبجدية الكورية التي تُعد من أكثر الأبجديات وضوحا وتنظيما في العالم.